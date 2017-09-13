Полезные ссылки

Новости
Новости Югры
Новости от Weekly News
Гороскоп

Авторизация

Сейчас 9 гостей онлайн

Погода

Насколько часто Вы пользуетесь нашим сайтом?
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об изменении условно установленного уровня террористической опасности PDF Печать E-mail
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Автор: Administrator   
13.09.2017 19:41

фотоВ связи с полученной от правоохранительных органов подтвержденной информации «по учению» о возможности совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 14 час 00 мин 13 сентября 2017 года в границах территории города Нижневартовска и Нижневартовского района ранее условно установленный повышенный («синий») уровень террористической опасности изменен на высокий («желтый») уровень террористической опасности на срок не более 15 суток.

Правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принимаются следующие дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства:
1. Проводятся дополнительные инструктажи персонала и подразделений потенциальных объектов террористических посягательств.
2. В целях выявления возможных мест закладки взрывных устройств проводятся дополнительные проверки объектов критической инфраструктуры, жизнеобеспечения, транспорта, мест массового пребывания людей.
3. Активизированы разыскные мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, а также на наиболее вероятных объектах террористических посягательств по установлению лиц, причастных к подготовке и совершению террористических актов и их возможных пособников.
4. В границах территории города Нижневартовска и Нижневартовского района усилен контроль за соблюдением гражданами России порядка регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства, а также за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства порядка временного или постоянного проживания, временного пребывания, въезда и выезда из Российской Федерации, а также транзитного проезда через территорию автономного округа.
5. Проводятся тренировки по практическому применению сил и средств, привлекаемых в случае возникновения угрозы террористического акта.
6. Руководителями заинтересованных структур проводятся проверки готовности руководства, персонала объектов и сотрудников охранных служб к практическим действий по пресечению террористического акта и спасению людей.

При установлении высокого («желтого») уровня террористической опасности гражданам рекомендуется:
1. Помнить про опасность, исходящую от оставленных предметов и подозрительных людей. По возможности оказывать содействие сотрудникам полиции, МЧС или служб охраны.
2. Выходя на улицу, брать с собой документы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о рождении). Предъявлять документ сотруднику полиции по первому требованию.
3. Воздержаться от посещения мест большого скопления людей без крайней необходимости.
4. Обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации в общественных зданиях (вокзал, аэропорт, торговый центр).
5. Обращать внимание на появление незнакомых подозрительных автомобилей или людей рядом с Вашим домом или жилым кварталом.
6. Обсудить с членами семьи порядок действий в экстренной ситуации. Запишите телефоны родственников и служб экстренной помощи, место и время встречи.
7. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, чемоданами, рюкзаками.
8. Следить за новостями о текущей обстановке по телевидению, радио и сети Интернет.
Не поддаваться панике!

Контактные телефоны дежурных служб ХМАО – Югры:
1. РУФСБ РФ по Тюменской области: (3452) 461-695, факс 29-26-28.
2. Служба по ХМАО РУФСБ РФ по Тюменской области: (3467) 341-748.
3. Дежурная часть УМВД России по ХМАО – Югре: 398-215, 398-216.
4. Дежурная часть Нацгвардии России по ХМАО – Югре: 393-902, 33-29-32.
5. Центр Управления в кризисных ситуациях МЧС России по ХМАО – Югре: 397-806, 397-701.
5. Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте: (3462) 393-158, 397-302, сот. 8-999-370-0819, факс 393-510.
6. Единая дежурная диспетчерская служба: 112.
7. Дежурный прокурор ХМАО – Югры: 352-212, 352-138.
8. Дежурный Следственного комитета по ХМАО – Югре 8-950-502-7452.
9. Центр медицины катастроф ХМАО – Югры: 338-310, 338-311.
10. Служба дежурных Аппарата Губернатора ХМАО – Югры: 392-061, 392-741, 392-742.

Адреса и телефоны пунктов помощи населению (медицинской, психологической и др.):
Центр медицины катастроф ХМАО – Югры: (3467) 338-310, 338-311.

Проводимые Национальным антитеррористическим комитетом, Антитеррористической комиссией и Оперативным штабом Югры мероприятия направлены на совершенствование взаимодействия всех заинтересованных служб автономного округа и повышение их готовности при угрозах совершения террористического акта на территории региона.

Информация об отмене условно установленного уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Югорчан приглашают принять участие в акции «Как прекрасен этот мир!»

Интернет-акцию под названием «Как прекрасен этот мир!» организовала Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница. Она продлится до 10 октября, и проводится в соцсети ВКонтакте. Вступив в группу больницы, нужно сделать репост записи с названием акции, и написать эссе в посте. Темой может быть рассуждение о смысле жизни, вдохновении и ценностях, а также просто добрые и жизненные истории. Итоги акции подведут 10 октября, а творчество лучших авторов будет опубликовано на официальном сайте медучреждения.

http://sitv.ru/
© 2017 Сайт ООО ТВ 'Сибирь' | Мастеринг, адаптация, поддержка сайта: В.Алексеев