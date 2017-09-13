В связи с полученной от правоохранительных органов подтвержденной информации «по учению» о возможности совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 14 час 00 мин 13 сентября 2017 года в границах территории города Нижневартовска и Нижневартовского района ранее условно установленный повышенный («синий») уровень террористической опасности изменен на высокий («желтый») уровень террористической опасности на срок не более 15 суток. Правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принимаются следующие дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства:

1. Проводятся дополнительные инструктажи персонала и подразделений потенциальных объектов террористических посягательств.

2. В целях выявления возможных мест закладки взрывных устройств проводятся дополнительные проверки объектов критической инфраструктуры, жизнеобеспечения, транспорта, мест массового пребывания людей.

3. Активизированы разыскные мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, а также на наиболее вероятных объектах террористических посягательств по установлению лиц, причастных к подготовке и совершению террористических актов и их возможных пособников.

4. В границах территории города Нижневартовска и Нижневартовского района усилен контроль за соблюдением гражданами России порядка регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства, а также за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства порядка временного или постоянного проживания, временного пребывания, въезда и выезда из Российской Федерации, а также транзитного проезда через территорию автономного округа.

5. Проводятся тренировки по практическому применению сил и средств, привлекаемых в случае возникновения угрозы террористического акта.

6. Руководителями заинтересованных структур проводятся проверки готовности руководства, персонала объектов и сотрудников охранных служб к практическим действий по пресечению террористического акта и спасению людей.



При установлении высокого («желтого») уровня террористической опасности гражданам рекомендуется:

1. Помнить про опасность, исходящую от оставленных предметов и подозрительных людей. По возможности оказывать содействие сотрудникам полиции, МЧС или служб охраны.

2. Выходя на улицу, брать с собой документы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о рождении). Предъявлять документ сотруднику полиции по первому требованию.

3. Воздержаться от посещения мест большого скопления людей без крайней необходимости.

4. Обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации в общественных зданиях (вокзал, аэропорт, торговый центр).

5. Обращать внимание на появление незнакомых подозрительных автомобилей или людей рядом с Вашим домом или жилым кварталом.

6. Обсудить с членами семьи порядок действий в экстренной ситуации. Запишите телефоны родственников и служб экстренной помощи, место и время встречи.

7. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, чемоданами, рюкзаками.

8. Следить за новостями о текущей обстановке по телевидению, радио и сети Интернет.

Не поддаваться панике!



Контактные телефоны дежурных служб ХМАО – Югры:

1. РУФСБ РФ по Тюменской области: (3452) 461-695, факс 29-26-28.

2. Служба по ХМАО РУФСБ РФ по Тюменской области: (3467) 341-748.

3. Дежурная часть УМВД России по ХМАО – Югре: 398-215, 398-216.

4. Дежурная часть Нацгвардии России по ХМАО – Югре: 393-902, 33-29-32.

5. Центр Управления в кризисных ситуациях МЧС России по ХМАО – Югре: 397-806, 397-701.

5. Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте: (3462) 393-158, 397-302, сот. 8-999-370-0819, факс 393-510.

6. Единая дежурная диспетчерская служба: 112.

7. Дежурный прокурор ХМАО – Югры: 352-212, 352-138.

8. Дежурный Следственного комитета по ХМАО – Югре 8-950-502-7452.

9. Центр медицины катастроф ХМАО – Югры: 338-310, 338-311.

10. Служба дежурных Аппарата Губернатора ХМАО – Югры: 392-061, 392-741, 392-742.



Адреса и телефоны пунктов помощи населению (медицинской, психологической и др.):

Центр медицины катастроф ХМАО – Югры: (3467) 338-310, 338-311.



Проводимые Национальным антитеррористическим комитетом, Антитеррористической комиссией и Оперативным штабом Югры мероприятия направлены на совершенствование взаимодействия всех заинтересованных служб автономного округа и повышение их готовности при угрозах совершения террористического акта на территории региона. Информация об отмене условно установленного уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.