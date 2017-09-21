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Автор: Administrator   
21.09.2017 20:10

фото26 сентября 2017 года в 14 часов 00 минут в здании администрации Сургутского района кабинет 403 в режиме видеоконференцсвязи состоится общественное обсуждение вопроса введения дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции в населенных пунктах ХМАО-Югры, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Желающим принять участие необходимо до 22.09.2017 обратиться в отдел экономического развития Администрации г.п.Федоровский кабинет 209 или по телефону 8(3462)416-450.

http://адмфедоровский.рф
 

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О реабилитационном центре

В системе здравоохранения ХМАО-Югры функционирует учреждение для лиц страдающих алкогольной и наркологической зависимостями, «Лемпинский наркологический реабилитационный центр».

Реабилитационный центр осуществляет прием жителей округа, страдающих химическими зависимостями, на бесплатной основе, в плановом порядке по направлению участковых наркологов либо самостоятельно.

Основной целью работы центра является возвращение в социум людей, страдающих химическими зависимостями (наркоманией, алкоголизмом).

Необходимыми условиями для поступления в Центр является: желание самого пациента, трезвость в течении 10-12 дней и результаты медицинского обследования.

За дополнительной информацией просим обращаться по тел.: 8(3463) 259-765.
 
http://адмфедоровский.рф
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