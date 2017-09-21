26 сентября 2017 года в 14 часов 00 минут в здании администрации Сургутского района кабинет 403 в режиме видеоконференцсвязи состоится общественное обсуждение вопроса введения дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции в населенных пунктах ХМАО-Югры, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Желающим принять участие необходимо до 22.09.2017 обратиться в отдел экономического развития Администрации г.п.Федоровский кабинет 209 или по телефону 8(3462)416-450.