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|О реабилитационном центре
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В системе здравоохранения ХМАО-Югры функционирует учреждение для лиц страдающих алкогольной и наркологической зависимостями, «Лемпинский наркологический реабилитационный центр».
Реабилитационный центр осуществляет прием жителей округа, страдающих химическими зависимостями, на бесплатной основе, в плановом порядке по направлению участковых наркологов либо самостоятельно.
Основной целью работы центра является возвращение в социум людей, страдающих химическими зависимостями (наркоманией, алкоголизмом).
Необходимыми условиями для поступления в Центр является: желание самого пациента, трезвость в течении 10-12 дней и результаты медицинского обследования.
За дополнительной информацией просим обращаться по тел.: 8(3463) 259-765.
http://адмфедоровский.рф