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Памятка о предоставлении единовременной денежной выплаты гражданам РФ, родившимся в период с 01.01.1993 года по 31.12.2017 на территории ХМАО - Югры PDF Печать E-mail
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Автор: Administrator   
08.10.2017 14:23

фотоВы - гражданин Российской Федерации, родившийся в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, имеющий место жительства в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре.
   В связи с празднованием в 2018 году 25-летия Конституции страны, провозгласившей Югру самостоятельным, равноправным субъектом Российской Федерации, Вы имеете право на получение единовременной денежной выплаты в размере 5 000 рублей.

   Выплату Вы можете получить в период с I января 2018 года но 31 декабря 2018 года одним из следующих способов.
   Беззаявительно - если Вы или Ваш родитель (законный представитель) состоите на учете в органах социальной защиты населения Югры и являетесь получателем мер социальной поддержки. В этом случае выплата будет перечислена на Ваш (Вашего родителя или законного представителя) лицевой счет, открытый в кредитной организации, до 1 марта 2018 года.
   В заявительном порядке - если Вы или Ваш родитель (законный представитель) на 1 января 2018 года не состоите на учете в органах социальной защиты населения Югры. В этом случае Вам или Вашему родителю (законному представителю) необходимо в период с 1 января 2018 года до 30 ноября 2018 года подать заявление о предоставлении выплаты через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
   Для подачи заявления необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и пройти по ссылке https://www.gosuslugi.ru/61795/12/info (подуслуга «Единовременная выплата к праздничным и памятным датам» государственной услуги «Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»). В заявлении следует указать:

·         место Вашего рождения на территории Югры;

·         место жительства (регистрации) на территории Югры;

·         номер лицевого счета, открытый в кредитной организации.

Важно! Если Вы временно выехали за пределы Югры (получать образование, проходить военную службу или по иным причинам), но сохранили регистрацию по месту жительства в Югре - Вы имеете право на получение выплаты!
Телефоны для справок Центра социальных выплат Югры и его филиалов: http://csvhmao.ru/doc/otvetstvenie.docx

http://адмфедоровский.рф

 
 

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Юридическая грамота

В 2018 году в Югре пройдут ежемесячные просветительские лекции на актуальные правовые темы с участием юристов, а также бесплатные юридические консультации для жителей округа.

     По данным службы информации ОТРК «Югра», это стало возможным благодаря победе Нотариальной палаты Югры в региональном конкурсе проектов по правовому просвещению, повышению правовой грамотности и правосознания граждан, проводимом Департаментом внутренней политики Югры.
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