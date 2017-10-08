|Памятка о предоставлении единовременной денежной выплаты гражданам РФ, родившимся в период с 01.01.1993 года по 31.12.2017 на территории ХМАО - Югры
|Автор: Administrator
|08.10.2017 14:23
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Вы - гражданин Российской Федерации, родившийся в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, имеющий место жительства в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре.
Выплату Вы можете получить в период с I января 2018 года но 31 декабря 2018 года одним из следующих способов.
· место Вашего рождения на территории Югры;
· место жительства (регистрации) на территории Югры;
· номер лицевого счета, открытый в кредитной организации.
Важно! Если Вы временно выехали за пределы Югры (получать образование, проходить военную службу или по иным причинам), но сохранили регистрацию по месту жительства в Югре - Вы имеете право на получение выплаты!
http://адмфедоровский.рф
|Юридическая грамота
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В 2018 году в Югре пройдут ежемесячные просветительские лекции на актуальные правовые темы с участием юристов, а также бесплатные юридические консультации для жителей округа.
По данным службы информации ОТРК «Югра», это стало возможным благодаря победе Нотариальной палаты Югры в региональном конкурсе проектов по правовому просвещению, повышению правовой грамотности и правосознания граждан, проводимом Департаментом внутренней политики Югры.
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