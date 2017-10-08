Вы - гражданин Российской Федерации, родившийся в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, имеющий место жительства в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре.

В связи с празднованием в 2018 году 25-летия Конституции страны, провозгласившей Югру самостоятельным, равноправным субъектом Российской Федерации, Вы имеете право на получение единовременной денежной выплаты в размере 5 000 рублей. Выплату Вы можете получить в период с I января 2018 года но 31 декабря 2018 года одним из следующих способов.

Беззаявительно - если Вы или Ваш родитель (законный представитель) состоите на учете в органах социальной защиты населения Югры и являетесь получателем мер социальной поддержки. В этом случае выплата будет перечислена на Ваш (Вашего родителя или законного представителя) лицевой счет, открытый в кредитной организации, до 1 марта 2018 года.

В заявительном порядке - если Вы или Ваш родитель (законный представитель) на 1 января 2018 года не состоите на учете в органах социальной защиты населения Югры. В этом случае Вам или Вашему родителю (законному представителю) необходимо в период с 1 января 2018 года до 30 ноября 2018 года подать заявление о предоставлении выплаты через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

Для подачи заявления необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и пройти по ссылке https://www.gosuslugi.ru/61795/12/info (подуслуга «Единовременная выплата к праздничным и памятным датам» государственной услуги «Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»). В заявлении следует указать: · место Вашего рождения на территории Югры; · место жительства (регистрации) на территории Югры; · номер лицевого счета, открытый в кредитной организации. Важно! Если Вы временно выехали за пределы Югры (получать образование, проходить военную службу или по иным причинам), но сохранили регистрацию по месту жительства в Югре - Вы имеете право на получение выплаты!

Телефоны для справок Центра социальных выплат Югры и его филиалов: http://csvhmao.ru/doc/otvetstvenie.docx http://адмфедоровский.рф