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Автор: Administrator   
29.11.2016 20:01

фото24 ноября 2016 года около 17.30 часов ушла из дома и до настоящего времени не вернулась несовершеннолетняя Кулибаба Ксения Сергеевна 31.08.2001 г.р. Ксения проживает по адресу: Сургутский район, г.п.Белый Яр, ул.Толстого.

Была одета: черный кожаный пуховик, с капюшоном, на котором окантовка из меха серого цвета, черные лосины и черные ботинки.

Приметы: на вид 15 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, стрижка карэ, глаза серые.

Просьба ко всем, кто обладает любой информацией о местонахождение несовершеннолетней сообщить по телефонам:

(8-3462) 74-60-02 дежурная часть

(8-3462) 42-24-04 инспекторы по делам несовершеннолетних

(8-3462) 74-73-41 уголовный розыск

или 102 (со стационарного и мобильного звонок бесплатный).

Также информацию можно сообщить и в УМВД России по ХМАО – Югре, позвонив на телефон доверия: (8-3467) 398-300.
 

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Трасса "Югра" перекрыта из-за сильного снегопада

Из-за сильного снегопада и ограниченной видимости в Советском районе перекрыто движение по автодороге «Югра». Как сообщает пресс-служба УМВД Югры, движение ограничено на участках с 404 по 437 километр и с 367 по 220 километр в сторону границы со Свердловской областью. Напомним, сегодня днем на 412 километре трассы «Югра» уже произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Автомобиль Chery Tiggo, выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Газель».

    ГИБДД Югры просит водителей быть предельно осторожными в условиях ограниченной видимости и соблюдать безопасную дистанцию, а лучше вовсе временно воздержаться от поездок на автомобиле.

http://sitv.ru
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