24 ноября 2016 года около 17.30 часов ушла из дома и до настоящего времени не вернулась несовершеннолетняя Кулибаба Ксения Сергеевна 31.08.2001 г.р. Ксения проживает по адресу: Сургутский район, г.п.Белый Яр, ул.Толстого.

Была одета: черный кожаный пуховик, с капюшоном, на котором окантовка из меха серого цвета, черные лосины и черные ботинки.

Приметы: на вид 15 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, стрижка карэ, глаза серые.

Просьба ко всем, кто обладает любой информацией о местонахождение несовершеннолетней сообщить по телефонам:

(8-3462) 74-60-02 дежурная часть

(8-3462) 42-24-04 инспекторы по делам несовершеннолетних

(8-3462) 74-73-41 уголовный розыск

или 102 (со стационарного и мобильного звонок бесплатный).

Также информацию можно сообщить и в УМВД России по ХМАО – Югре, позвонив на телефон доверия: (8-3467) 398-300.