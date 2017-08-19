По информации, которая появилась в интернете, сегодня утром, в 11 ч 40 мин в г.Сургут, возле ресторана KFC, что на улице Ленина, произошла стрельба. По предварительным данным один человек был убит.

Позже стали известны некоторые, неподтвержденные пока официально, подробности сегодняшнего ЧП в центре Сургута. По данным СТВ, на Улице орудовало двое нападающих с ножами. Очевидцы говорят, что они были в черной одежде и балаклаве. Один был застрелен на месте, второй успел скрыться, его разыскивают. Предварительно он направился в район НГДУ и Кедрового Лога. В городе объявлен план «Перехват».

В травмцентр доставлено 7 человек с ножевыми ранениями, среди них пожилая пара. Двое в тяжёлом состоянии, сейчас они в операционных. Остальные пока обследуются. Также есть информация, что труп убитого человека может быть заминирован. На месте происшествия сейчас работают сапёры, район перекрёстка Ленина -Бахилова оцеплен.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Сургута информирует о том, что злоумышленник, причинивший вред здоровью гражданам города, обезврежен. Личность и мотивы преступления устанавливаются следственными органами.

Оперативная обстановка в городе нормализована и взята под контроль подразделениями УМВД России по г. Сургуту и Росгвардии.

Экстренные оперативные службы работают в усиленном режиме, сообщает МКУ «ЕДДС города

Опубликован список пострадавших в утренней резне на улице Ленина:

Леонид Базанов 1977 г. р.

Раиса Ремезова 1939 г.р.

Валерий Берешюк 1970 г.р.

Денис Горобец 1989 г.р,

Дамир Исмагилов 1957 г. р.

Сафура Абдулакимова 1960 г.р.

Неизвестный 45-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.

ПОСЛЕДНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ответственность за нападение с ножом на прохожих в Сургуте, при котором были ранены семь человек, взяла на себя группировка «Исламское государство» (ее деятельность в России запрещена). Об этом сообщают ряд федеральных СМИ со ссылкой на организацию SITE Intel Group, которая отслеживает медийную активность террористов, со ссылкой на подконтрольное боевикам агентство AMAQ.