В СМИ появилась информация о личности напавшего на людей в Сургуте преступника. Им оказался 19-летний Артур Гаджиев. Его отец, по информации издания Life, уже долгое время находится на заметке у силовиков как экстремист. По первоначальной информации, нападавших было несколько, однако записи видеокамер показали, что Гаджиев действовал в одиночку. Вероятный террорист был ликвидирован.

К его животу была привязана красная сумка. Стражи порядка опасались, что это может быть самодельная взрывчатка и отправили взрывотехников осмотреть тело. В результате осмотра взрывных устройств найдено не было.

Изначально сообщалось, что нападавший - 23-летний Бобичел Абдурахманов, приехавший из Таджикистана, который мог страдать психическим расстройством. Позже выяснилось, что злоумышленник - 19-летний Артур Гаджиев, отец которого – Ламетулах Гаджиев – состоит на учёте как экстремист и последователь радикальных религиозных течений.

Ранее сообщалось, что ответственность за трагедию взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".