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СМИ рассказали о личности преступника, устроившего резню в Сургуте PDF Печать E-mail
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Автор: Administrator   
20.08.2017 09:15

фотоВ СМИ появилась информация о личности напавшего на людей в Сургуте преступника. Им оказался 19-летний Артур Гаджиев. Его отец, по информации издания Life, уже долгое время находится на заметке у силовиков как экстремист. По первоначальной информации, нападавших было несколько, однако записи видеокамер показали, что Гаджиев действовал в одиночку. Вероятный террорист был ликвидирован.

К его животу была привязана красная сумка. Стражи порядка опасались, что это может быть самодельная взрывчатка и отправили взрывотехников осмотреть тело. В результате осмотра взрывных устройств найдено не было.

Изначально сообщалось, что нападавший - 23-летний Бобичел Абдурахманов, приехавший из Таджикистана, который мог страдать психическим расстройством. Позже выяснилось, что злоумышленник - 19-летний Артур Гаджиев, отец которого – Ламетулах Гаджиев – состоит на учёте как экстремист и последователь радикальных религиозных течений.

Ранее сообщалось, что ответственность за трагедию взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

http://mt.metronews.ru
Обновлено 20.08.2017 09:25
 

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ЕГЭ на новый лад

Никаких тестовых вопросов. Новая модель ЕГЭ по литературе может быть внедрена уже в 2018 году. В ней, предположительно, не будет заданий с короткими ответами, зато требования к объему сочинения повысятся, сообщает «Российская газета». Напомним, ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов говорил о том, что ЕГЭ по литературе будет состоять только из творческих заданий, ведомство уже разрабатывает новую концепцию.

    Школьникам, которые готовятся сдавать ЕГЭ уже в этом году, Рособрнадзор и Федеральный институт педагогических измерений настоятельно советуют готовиться к экзаменам, используя официальные источники информации и ознакомиться с демонстрационными версиями КИМов.

http://sitv.ru
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