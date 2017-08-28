По информации СМИ, Следственный комитет готовится сообщить о разоблачении в городе ячейки «Исламского государства». В Сургуте после недавнего нападения на прохожих нарастают тревожные настроения, родители сомневаются, вести ли детей на линейки 1 сентября. Следственный комитет собирается заявить о разоблачении в Сургуте ячейки террористов. Согласно информации «Новой газеты», в заявлении должно быть сказано, что в Сургуте существовала ячейка группировки «Исламское государство», в которую помимо ликвидированного полицией Артура Гаджиева входило как минимум еще четыре человека. Тем временем в самом Сургуте неспокойно, ходят разговоры о якобы размещенных на крышах снайперах и таинственных граффити «5:18», появившихся на стенах сургутских домов. Некоторые считают, что это отсыл к суре, которая запрещает нападать на представителей иных конфессий. В городе ощущается тревога, особенно накануне начала учебного года, рассказывает главный редактор информационно-аналитического портала «Siapress Сургут» Дмитрий Щеглов. Дмитрий Щеглов главный редактор информационно-аналитического портала «Siapress Сургут» «Снайперов не замечал. Может быть, они просто хорошо прячутся. Граффити «5:18» я вижу по городу, но чего-то особенного по этому поводу сказать не могу. Люди, конечно, по-прежнему напряжены, потому что с момента происшествия прошло уже больше недели, и власть еще никаким образом не прокомментировала происходящее, никто не сделал какого-то четкого заявления о том, что же это все-таки было. В социальных сетях в городе кипит обсуждение, стоит ли вести детей на 1 сентября на торжественные линейки. Есть вбросы о том, что будут какие-то смертники, атаки на школы в этот день. Народ не понимает, что происходит. Очень напряженное состояние. Люди ждут, что им скажут, что это было, какие меры приняты, и самое главное, какие меры будут приняты для того, чтобы ничего подобного не повторилось, особенно 1 сентября». То, что власти долгое время не хотели признавать произошедшее в Сургуте терактом, — это не продуманная политика, а простое желание чиновников перестраховаться в надежде, что произошедшее забудется, считает политолог и политтехнолог Аббас Галлямов. Аббас Галлямов политтехнолог «То, что исламские фундаменталисты считают Россию своим врагом, общеизвестно, поэтому нежелание признать очевидное вызвано не какими- то объективными политическими потребностями, а обычной чиновничьей боязнью. Как говорил товарищ Саахов, где-то высоко в горах это бывает, но только не в нашем районе. По сути, ничего не поменяется. Недавно в Петербурге взрыв был, люди погибли. У общества есть понимание, что исламский фундаментализм — это враг России. Потом мы удивляемся, почему падает доверие к государству как к институту, потому что представители государства сплошь и рядом пытаются говорить неправду, закрывать глаза на очевидные вещи». 19 августа в Сургуте 19-летний Артур Гаджиев напал с топором и ножом на случайных прохожих. Семь человек были ранены, а нападавший застрелен полицейским. После этого «Исламское государство» распространило видеозапись, в которой фактически взяло на себя ответственность за нападение. Тем не менее официальная версия произошедшего не терроризм, а покушение на убийство. http://social.bfm.ru