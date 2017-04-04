Уважаемые граждане! В последнее время на территории Сургутского района участились случаи мошенничеств. Телефоны, компьютеры и электронные архивы позволяют узнать о Вас довольно много. Не дайте ввести себя в заблуждение. Если к Вам звонят или приходят незнакомые люди, которые что-то знают о Вас, скорее всего — ЭТО МОШЕННИКИ! К вам пришли работники социальных служб, налоговой, правоохранительных органов, коммунальных служб и др.

Прежде чем открыть дверь, позвоните в организацию, приславшую их. Мошенники занервничают, а настоящие работники отнесутся с пониманием.

К Вам пришли незнакомцы и предлагают купить лекарства, пищевые добавки (массажеры, аппараты) или что-то другое. Знайте! Настоящими лекарственными и пищевыми добавками (БАД), специализированной медицинской техникой, не торгуют в разнос. Их можно покупать только в аптеках и специализированных магазинах. А перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Без проверки не впускайте в квартиру посторонних, даже если они представляются сотрудниками ремонтных, газовых и других служб. Если Вам нужно впустить постороннего в жилище, сразу заприте за ним дверь, чтобы никто не мог зайти следом. НЕ ВЫПУСКАЙТЕ ИЗ ВИДА ЧЕЛОВЕКА, которого Вы впервые впустили в дом!

Если незнакомые люди, представляясь сотрудниками государственных учреждений, просят предоставить данные вашего паспорта, либо иного документа, удостоверяющего личность, ни в коем случае не предоставляйте им информацию такого характера. Убедительная просьба обратить внимание на то, что сотрудники учреждения социального обслуживания населения не будут просить вас предоставить свои личные данные, так как при заключении с вами договора на социальное обслуживание на дому вся интересующая информация уже была получена и используется только в служебных целях.

Люди официального вида с бумагами в руках, просят под расписку «для выставки в музее» или под другим предлогом отдать им Ваши ордена, боевые медали, наградное оружие. НЕ ВЕРЬТЕ - ЭТО ОХОТНИКИ ЗА НАГРАДАМИ!

Незнакомые люди предлагают приобрести продукты или товары по неправдоподобно низким «льготным» ценам. Вам могут дать даже пакет сахара или гречки за несколько рублей. ЭТО ЛОВУШКА! Вскоре у Вас попросят список нужных продуктов и попытаются взять крупный задаток! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ - ЭТО ВЫМАНИВАНИЕ ДЕНЕГ!

Вам приходит СМС-сообщение, что с вашей карты успешно отправлен денежный перевод, или у вас задолженности по кредиту, по вопросам обращаться по телефону 8-9хх-ххххххх. Никуда не звоните! Это телефонные мошенники! Обратитесь к сотруднику Банка в ближайшее отделение банка, он ответит на все ваши вопросы. Вы решили что-либо купить по «Интернету» и вас просят внести задаток на банковский счет до встречи с продавцом. ЗАДУМАЙТЕСЬ! Не осмотрев товар, лично, велика вероятность, что его просто не существует. Не торопитесь расставаться со своими деньгами! Вам звонят с незнакомого номера, и тревожным голосом сообщают, что ваши близкие попали в беду. А для того, чтобы решить проблему, нужна крупная сумма денег. ПО ТАКОЙ СХЕМЕ РАБОТАЮТ МОШЕННИКИ! Не бойтесь прервать разговор и сразу же позвоните родственникам, чтобы проверить полученную информацию. Вам предлагают необычайно «прибыльное» предприятие: приз, супер - скидку, выгодное вложение средств, спор на деньги и т.п. Вас могут запугивать или подначивать, обещая при этом прибыль. Это обман!

На телефон поступают звонки или сообщения с неизвестных номеров с просьбой положить на счет деньги, чтобы помочь детям или, якобы, получить выигранный крупный приз. Это ложь!

Вам звонят с сообщением, что Ваш родственник или знакомый попал в аварию, в тюрьму, сбил человека, и теперь нужно внести залог, штраф, взятку, то есть откупиться. Это жулики! Техника сегодня позволяет даже подделать голос человека.

Вам звонят якобы из поликлиники и сообщают, что у Вас или ваших родственников обнаружили опасную болезнь. Вне зависимости от сложности «спектакля» жуликов (могут упоминаться ваша история болезни, имя родственника, фамилия участкового врача) это — мошенничество. Настоящий доктор никогда не сообщит такие «новости» по телефону. Рано или поздно мошенники скажут, что только их дорогое лекарство или операция могут помочь. НЕ ВЕРЬТЕ! ЭТО ОБМАН! НИКОГДА не размещайте в открытом доступе и не передавайте информацию личного характера – она может быть использована во вред!

НИКОГДА не пользуйтесь услугами непроверенных и неизвестных сайтов!

НИКОГДА не переходите по незнакомым ссылкам!

НИКОГДА не отправляйте никаких денежных средств по координатам, указанным в СМС-сообщениях, не перезванивайте на номера, с которых они приходят, не отправляйте ответных СМС!

НИКОГДА не перечисляйте деньги через Интернет, не убедившись в благонадежности получателя!

НИКОГДА не отправляйте деньги незнакомым лицам на их электронные счета!

НИКОГДА не перечисляйте деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов! ОМВД России по Сургутскому району 2017 год Если Вы или Ваши близкие стали жертвами мошенников, или Вы подозреваете, что в отношении Вас планируются противоправные действия - незамедлительно обратитесь в полицию! ЗВОНИТЕ: ПОЛИЦИЯ – 102, "Единая дежурно-диспетчерская служба" – 112 Вам обязательно помогут! Ознакомьтесь с памятками о мошенниках СКАЧАТЬ ПАМЯТКУ СКАЧАТЬ ПАМЯТКУ