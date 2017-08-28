В столице Югры подвели итоги конкурса на звание «Лучшего муниципального образования автономного округа в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» в 2016 году.

По результатам работы комиссии, победителей определили в двух направлениях. Так, в номинации «Лучшее муниципальное образование – городской округ в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» первое место занял город Югорск.