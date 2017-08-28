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Завтра снова ожидаются гроза и сильный ветер PDF Печать E-mail
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Автор: Administrator   
28.08.2017 20:23

фотоЗавтра, 29 августа, в Сургуте ожидаются гроза и сильный ветер до 15 м/сек.

МЧС рекомендует горожанам быть внимательными на улице и на дорогах, обходить поврежденные деревья, раскачивающиеся вывески и шаткие конструкции. Дома следует плотно закрывать окна.

http://sitv.ru
 

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