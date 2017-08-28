|Завтра снова ожидаются гроза и сильный ветер
|Охрана окружающей среды превыше всего
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В столице Югры подвели итоги конкурса на звание «Лучшего муниципального образования автономного округа в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» в 2016 году.
По результатам работы комиссии, победителей определили в двух направлениях. Так, в номинации «Лучшее муниципальное образование – городской округ в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» первое место занял город Югорск.
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