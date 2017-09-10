Полезные ссылки

Новости
Новости Югры
Новости от Weekly News
Гороскоп

Авторизация

Сейчас 12 гостей онлайн

Погода

Насколько часто Вы пользуетесь нашим сайтом?
 
О реабилитационном центре PDF Печать E-mail
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Автор: Administrator   
10.09.2017 21:03

В системе здравоохранения ХМАО-Югры функционирует учреждение для лиц страдающих алкогольной и наркологической зависимостями, «Лемпинский наркологический реабилитационный центр».

Реабилитационный центр осуществляет прием жителей округа, страдающих химическими зависимостями, на бесплатной основе, в плановом порядке по направлению участковых наркологов либо самостоятельно.

Основной целью работы центра является возвращение в социум людей, страдающих химическими зависимостями (наркоманией, алкоголизмом).

Необходимыми условиями для поступления в Центр является: желание самого пациента, трезвость в течении 10-12 дней и результаты медицинского обследования.

За дополнительной информацией просим обращаться по тел.: 8(3463) 259-765.
 
http://адмфедоровский.рф
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Югорчан приглашают принять участие в акции «Как прекрасен этот мир!»

Интернет-акцию под названием «Как прекрасен этот мир!» организовала Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница. Она продлится до 10 октября, и проводится в соцсети ВКонтакте. Вступив в группу больницы, нужно сделать репост записи с названием акции, и написать эссе в посте. Темой может быть рассуждение о смысле жизни, вдохновении и ценностях, а также просто добрые и жизненные истории. Итоги акции подведут 10 октября, а творчество лучших авторов будет опубликовано на официальном сайте медучреждения.

http://sitv.ru/
© 2017 Сайт ООО ТВ 'Сибирь' | Мастеринг, адаптация, поддержка сайта: В.Алексеев