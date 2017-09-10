Интернет-акцию под названием «Как прекрасен этот мир!» организовала Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница. Она продлится до 10 октября, и проводится в соцсети ВКонтакте. Вступив в группу больницы, нужно сделать репост записи с названием акции, и написать эссе в посте. Темой может быть рассуждение о смысле жизни, вдохновении и ценностях, а также просто добрые и жизненные истории. Итоги акции подведут 10 октября, а творчество лучших авторов будет опубликовано на официальном сайте медучреждения. http://sitv.ru/