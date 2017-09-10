|О реабилитационном центре
|Автор: Administrator
|10.09.2017 21:03
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В системе здравоохранения ХМАО-Югры функционирует учреждение для лиц страдающих алкогольной и наркологической зависимостями, «Лемпинский наркологический реабилитационный центр».
Реабилитационный центр осуществляет прием жителей округа, страдающих химическими зависимостями, на бесплатной основе, в плановом порядке по направлению участковых наркологов либо самостоятельно.
Основной целью работы центра является возвращение в социум людей, страдающих химическими зависимостями (наркоманией, алкоголизмом).
Необходимыми условиями для поступления в Центр является: желание самого пациента, трезвость в течении 10-12 дней и результаты медицинского обследования.
За дополнительной информацией просим обращаться по тел.: 8(3463) 259-765.
http://адмфедоровский.рф
|Югорчан приглашают принять участие в акции «Как прекрасен этот мир!»
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Интернет-акцию под названием «Как прекрасен этот мир!» организовала Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница. Она продлится до 10 октября, и проводится в соцсети ВКонтакте. Вступив в группу больницы, нужно сделать репост записи с названием акции, и написать эссе в посте. Темой может быть рассуждение о смысле жизни, вдохновении и ценностях, а также просто добрые и жизненные истории. Итоги акции подведут 10 октября, а творчество лучших авторов будет опубликовано на официальном сайте медучреждения.
http://sitv.ru/