Банк России опубликовал пресс-релиз, в котором говорится о принятии ряда мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка «Открытие», пишет MK.ru. Теперь ЦБ РФ становится основным инвестором банка с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора, говорится в сообщении. Меры осуществляются в сотрудничестве с собственниками и руководителями «Открытия». Банк будет работать в прежнем режиме и исполнять все обязательства и совершать необходимые сделки.