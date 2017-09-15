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Об отмене учений PDF Печать E-mail
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Автор: Administrator   
15.09.2017 19:30

фотоИнформирую Вас о том, что в рамках антитеррористических учений «МОЛНИЯ-2017» на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры решением Национального антитеррористического комитета и АТК ХМАО-Югры с 16.00 час. 14 сентября 2017года отменены установленные ранее уровни террористической опасности.

http://адмфедоровский.рф
 

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ЦБ ввел временную администрацию в банке «Открытие»

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