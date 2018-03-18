«Уверена, что вы, уважаемые земляки, придете 18 марта на избирательные участки, подготовленные для голосования, и проголосуете за уверенность в завтрашнем дне», — предваряя заседание правительства округа, состоявшееся накануне, обратилась к югорчанам Наталья Комарова.

Губернатор подчеркнула, что сплоченность – главное, что всегда помогало россиянам отвечать на стоящие перед страной вызовы. Активное участие в голосовании — также один из примеров.

Выборы еще не начались, а мы уже знаем явку. По крайней мере, на 8 утра 18 марта в Сургутском районе уже проголосовало около 5000 тысяч человек. Все это благодаря досрочному голосованию. Началось оно 28 февраля, а закончилось 16 марта. Чтобы жители отдаленных районов смогли выполнить свой гражданский долг, представителям избиркома пришлось потрудиться. Бюллетени в тайгу доставляли и на буранах, и на вертолетах. Готов ли Сургутский район к выборам, и какие прогнозы по явке, подробнее расскажет глава Сургутского района Андрей Трубецкой.