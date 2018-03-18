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Автор: Administrator   
18.03.2018 10:22

фото«Уверена, что вы, уважаемые земляки, придете 18 марта на избирательные участки, подготовленные для голосования, и проголосуете за уверенность в завтрашнем дне», — предваряя заседание правительства округа, состоявшееся накануне, обратилась к югорчанам Наталья Комарова.

Губернатор подчеркнула, что сплоченность – главное, что всегда помогало россиянам отвечать на стоящие перед страной вызовы. Активное участие в голосовании — также один из примеров.

Выборы еще не начались, а мы уже знаем явку. По крайней мере, на 8 утра 18 марта в Сургутском районе уже проголосовало около 5000 тысяч человек. Все это благодаря досрочному голосованию. Началось оно 28 февраля, а закончилось 16 марта. Чтобы жители отдаленных районов смогли выполнить свой гражданский долг, представителям избиркома пришлось потрудиться. Бюллетени в тайгу доставляли и на буранах, и на вертолетах. Готов ли Сургутский район к выборам, и какие прогнозы по явке, подробнее расскажет глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

https://sitv.ru
 

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Даешь только первую смену!

Югорская делегация на этой неделе посетила Гайдаровский форум в Москве. Событие, которое давно называют российским Давосом, политическим элитам просто нельзя игнорировать. Там, в кругу экспертов российского и мирового уровня, обсуждаются главные экономические тренды в стране. Губернатор Югры Наталья Комарова во время визита успела посетить сразу несколько площадок форума. Прибыл в Москву и глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Руководители муниципалитетов, признаться честно, не самые частые гости на подобных мероприятиях. Там обычно обсуждаются темы, которые далеки от реалий местного самоуправления. С другой стороны, в кулуарах форума такого уровня можно встретить и пригласить к сотрудничеству потенциальных инвесторов. Что главой Сургутского района уже доказано. В прошлом году благодаря участию в федеральном конкурсе «Бизнес-успех», муниципалитет получил партнера, который готов на условиях концессии строить сразу 2 школы.
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