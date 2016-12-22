Администрация г.п.Федоровский предупреждает жителей о том, что до 22 декабря ожидается понижение температуры воздуха, местами до -50С.

В связи с этим рекомендуется:

1. Без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на автотранспорте.

2. Постараться выполнить всё возможное, чтобы не получить обморожения, если придётся быть на улице.

3. Не выходить на мороз без тёплой одежды.

4. Постараться укрыться от ветра, так как вероятность обморожения на ветру значительно выше.

5. Не носить на морозе металлические украшения.

6. Если автомобиль получил неисправность вдали от населённого пункта, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону «112» и ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль.

7. Если Вы обморозили себе часть тела, согрейте отмороженную часть тела, растерев сухой мягкой тканью, затем поместите её в тёплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрите руку (ногу) насухо, наденьте перчатки (носки) и, по возможности обратитесь к врачу. При этом отмороженные участки тела нельзя смазывать жиром или мазями, растирать снегом, помещать в горячую воду!

Пожалуйста, ограничте пребывание на улице до необходимого в эти дни. Будьте внимательны к себе и близким.