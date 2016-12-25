ГРАФИК очистки от снега внутриквартальных проездов гп Федоровский на период с 26.12.2016 по 31.12.2016 года

№ п/п Дата очистки Места очистки 1 26.12.2016 ул. Савуйская, 15; 15а; 15б; 17; 17а; 17б; 19; 19а; 21 2 27.12.2016 ул. Строителей, 7; 7а; 9а; 11 3 28.12.2016 ул. Строителей, 12; (с 8:30 до 12:30); ул.Строителей, 13 (с 14:00 до 18:00) 4 29.12.2016 Ул.Ленина 2, 2а, 2б, 4 5 30.12.2016 Ул.Пионерная 35, 35а, 37а, 37б; Пер. Центральный 1/39 6 30.12.2016 Пер. Центральный 5, 7, 9, 11; Ул. Ленина 4а 7 31.12.2016 Вывоз снега Примечание: Собранный в кучи снег и скол с внутриквартальных проездов своевременно вывозить автотранспортом на снежные свалки. В случае изменения погодных условий (снегопад, сильные морозы -30°С ), работы по очистке внутриквартальных проездов будут приостановлены. http://адмфедоровский.рф