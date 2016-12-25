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О графике очистки дворов от снега PDF Печать E-mail
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Новости Федоровского - Новости администрации г.п.Федоровский
Автор: Administrator   
25.12.2016 16:02

фотоГРАФИК очистки от снега внутриквартальных проездов гп Федоровский на период с 26.12.2016 по 31.12.2016 года


п/п

Дата очистки

Места очистки

1

26.12.2016

ул. Савуйская, 15; 15а; 15б; 17; 17а; 17б; 19; 19а; 21

2

27.12.2016

ул. Строителей, 7; 7а; 9а; 11

3

28.12.2016

ул. Строителей, 12; (с 8:30 до 12:30);

ул.Строителей, 13 (с 14:00 до 18:00)

4

29.12.2016

Ул.Ленина 2, 2а, 2б, 4

5

30.12.2016

Ул.Пионерная 35, 35а, 37а, 37б;

Пер. Центральный 1/39

6

30.12.2016

Пер. Центральный 5, 7, 9, 11;

Ул. Ленина 4а

7

31.12.2016

Вывоз снега

 

Примечание: Собранный в кучи снег и скол с внутриквартальных проездов своевременно вывозить автотранспортом на снежные свалки.

 

В случае изменения погодных условий (снегопад, сильные морозы -30°С ), работы по очистке внутриквартальных проездов будут приостановлены.

http://адмфедоровский.рф
Обновлено 25.12.2016 16:05
 

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