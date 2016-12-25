|О графике очистки дворов от снега
|Новости Федоровского - Новости администрации г.п.Федоровский
|Автор: Administrator
|25.12.2016 16:02
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ГРАФИК очистки от снега внутриквартальных проездов гп Федоровский на период с 26.12.2016 по 31.12.2016 года
Примечание: Собранный в кучи снег и скол с внутриквартальных проездов своевременно вывозить автотранспортом на снежные свалки.
В случае изменения погодных условий (снегопад, сильные морозы -30°С ), работы по очистке внутриквартальных проездов будут приостановлены.
http://адмфедоровский.рф
|Обновлено 25.12.2016 16:05