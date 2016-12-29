|Новости Федоровского - Новости администрации г.п.Федоровский
|Автор: Administrator
|29.12.2016 21:25
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Примите мои искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
Он объединяет нас вокруг наших главных ценностей: любви к детям, к родителям, к своим близким. Это время, когда все мы вспоминаем самые яркие события года уходящего и загадываем желания.
Провожая уходящий год, хочу сказать всем жителям поселка слова особой благодарности за маленькие и большие достижения, за все, что мы сумели сделать вместе.
Пусть новогодние и Рождественские праздники пройдут в теплой, домашней атмосфере среди самых дорогих людей и принесут много счастливых, незабываемых мгновений!
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!
Глава городского поселения Федоровский Н.У.Рудышин
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