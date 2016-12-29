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Новости Федоровского - Новости администрации г.п.Федоровский
Автор: Administrator   
29.12.2016 21:25

фотоДорогие друзья!

Примите мои искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!

Новый год, несмотря на наши суровые морозы, по-настоящему теплый, радостный праздник, наполненный светом надежд, дарящий нам неповторимую праздничную атмосферу!

Он объединяет нас вокруг наших главных ценностей: любви к детям, к родителям, к своим близким. Это время, когда все мы вспоминаем самые яркие события года уходящего и загадываем желания. 

Провожая уходящий год, хочу сказать всем жителям поселка слова особой благодарности за маленькие и большие достижения, за все, что мы сумели сделать вместе.

Пусть новогодние и Рождественские праздники пройдут в теплой, домашней атмосфере среди самых дорогих людей и принесут много счастливых, незабываемых мгновений!

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

Глава городского поселения Федоровский Н.У.Рудышин
 

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