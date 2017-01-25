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Новости Федоровского - Новости администрации г.п.Федоровский
Автор: Administrator   
25.01.2017 00:00

фотоДорогие друзья!

Поздравляю вас с Татьяниным днем - Днём российского студенчества – праздником молодости, оптимизма, романтики и надежд!

Студенческие годы - время любви, радости, достойных и бескорыстных поступков, время свободы и безграничной романтики, время накоплений знаний и опыта. В это время закладываются основы будущих профессиональных и жизненных успехов.

Хорошие специалисты востребованы всегда и везде. Но прежде всего вы нужны здесь, на малой родине - в Федоровском. Поселок не стоит на месте, он развивается и растет, здесь вы в полной мере можете проявить себя и добиться заслуженного успеха. 

Желаю вам отличного здоровья, успехов во всех начинаниях, счастья и радости! Пусть ваша энергия постоянно будет направлена в нужное русло – на создание лучшего будущего, в котором вы мечтаете жить!

Глава г. п. Федоровский Н.У. Рудышин

 

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