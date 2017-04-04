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Новости Федоровского - Новости администрации г.п.Федоровский
Автор: Administrator   
17.03.2017 19:51

фотоУважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Нет другой отрасли, которая была бы так же тесно связана с обеспечением комфортных условий проживания, обеспечением жизнедеятельности предприятий и учреждений, больниц и школ.

Благополучие каждого дома, каждой семьи во многом зависит от устойчивости и надежности этой сферы, от профессионализма и ответственности работающих в ней людей. Давно стали привычными коммунальные блага, и мы порой не задумываемся, какого труда стоит обеспечить стабильную работу большого разветвленного коммунального хозяйства. На плечах работников лежит огромный груз ответственности за обеспечение нормальной жизнедеятельности федоровчан.

Надеюсь, что все профессиональные задачи вы выполните достойно. А внимание и доброжелательность к людям будут визитной карточкой предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Федоровский.
Желаю вам счастья, доброго здоровья, новых успехов и достижений в работе на благо экономического и социального развития Федоровского!

Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин

 

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