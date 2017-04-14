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Расписание богослужений PDF Печать E-mail
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Новости Федоровского - Новости администрации г.п.Федоровский
Автор: Administrator   
14.04.2017 19:28

фотоОзнакомьтесь с расписанием богослужений православного прихода Вмч. Феодора Стратилата на 14-16 апреля 2017 г.

14 апреля, Великий Пяток

15.00     Вечерня с выносом Святой Плащаницы.
17.00     Утреня, 1-й час. Крестный ход вокруг Храма с Плащаницей.

15 апреля, Великая Суббота

07.30     3,6,9 час, изобразительны, вечерня, Литургия Василия Великого
14.00 – 18.00  Освящение снеди
23.00     Полуношница

16 апреля, Светлое Христово Воскресение. ПАСХА

00.00     Утреня. Божественная Литургия
Освящение снеди сразу после ночного богослужения!
10.00 – 12.00  Освящение снеди

 
 

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