Ознакомьтесь с расписанием богослужений православного прихода Вмч. Феодора Стратилата на 14-16 апреля 2017 г. 14 апреля, Великий Пяток 15.00 Вечерня с выносом Святой Плащаницы.

17.00 Утреня, 1-й час. Крестный ход вокруг Храма с Плащаницей.



15 апреля, Великая Суббота



07.30 3,6,9 час, изобразительны, вечерня, Литургия Василия Великого

14.00 – 18.00 Освящение снеди

23.00 Полуношница



16 апреля, Светлое Христово Воскресение. ПАСХА



00.00 Утреня. Божественная Литургия

Освящение снеди сразу после ночного богослужения!

10.00 – 12.00 Освящение снеди