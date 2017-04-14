|Расписание богослужений
|Новости Федоровского - Новости администрации г.п.Федоровский
|Автор: Administrator
|14.04.2017 19:28
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Ознакомьтесь с расписанием богослужений православного прихода Вмч. Феодора Стратилата на 14-16 апреля 2017 г.
14 апреля, Великий Пяток
15.00 Вечерня с выносом Святой Плащаницы.
17.00 Утреня, 1-й час. Крестный ход вокруг Храма с Плащаницей.
15 апреля, Великая Суббота
07.30 3,6,9 час, изобразительны, вечерня, Литургия Василия Великого
14.00 – 18.00 Освящение снеди
23.00 Полуношница
16 апреля, Светлое Христово Воскресение. ПАСХА
00.00 Утреня. Божественная Литургия
Освящение снеди сразу после ночного богослужения!
10.00 – 12.00 Освящение снеди