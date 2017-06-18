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Новости Федоровского -
Новости администрации г.п.Федоровский
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Автор: Administrator
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04.05.2017 12:49
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9 Мая состоятся праздничные мероприятия, посвященные празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
09-30 - сбор участников шествия и формирование колонн трудовых коллективов (площадь магазина «Центральный, автовокзал, ул. Пионерная)
10-00 - парадное шествие трудовых коллективов организаций, предприятий, учреждений городского поселения по ул. Ленина
11-00 - Торжественный митинг на площади КДЦ «Премьер»:
- выступление официальных лиц;
- минута молчания;
- торжественное возложение цветочных корзин и живых цветов к памятнику;
- оружейный залп;
- салют из воздушных шаров
11-30 - праздничный огонек для ветеранов в МАУК КДЦ «Премьер»
11-30 – 19-00 праздничная программа «С Днем Победы!» (площадь КДЦ «Премьер»):
- концертная программа;
- работа полевой кухни.
13-00 - традиционная легкоатлетическая эстафета по ул. Ленина
12-00 - открытие футбольного сезона футбольное поле за СОК «Дельфин»
18-00 - демонстрация художественного фильма КДЦ «Премьер»
22-00 - Праздничный фейерверк площадь КДЦ «Премьер»