9 Мая состоятся праздничные мероприятия, посвященные празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 09-30 - сбор участников шествия и формирование колонн трудовых коллективов (площадь магазина «Центральный, автовокзал, ул. Пионерная)

10-00 - парадное шествие трудовых коллективов организаций, предприятий, учреждений городского поселения по ул. Ленина

11-00 - Торжественный митинг на площади КДЦ «Премьер»:

- выступление официальных лиц;

- минута молчания;

- торжественное возложение цветочных корзин и живых цветов к памятнику;

- оружейный залп;

- салют из воздушных шаров

11-30 - праздничный огонек для ветеранов в МАУК КДЦ «Премьер»

11-30 – 19-00 праздничная программа «С Днем Победы!» (площадь КДЦ «Премьер»):

- концертная программа;

- работа полевой кухни.

13-00 - традиционная легкоатлетическая эстафета по ул. Ленина

12-00 - открытие футбольного сезона футбольное поле за СОК «Дельфин»

18-00 - демонстрация художественного фильма КДЦ «Премьер»

22-00 - Праздничный фейерверк площадь КДЦ «Премьер»