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О конкурсе «Предприниматель года 2016» PDF Печать E-mail
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Новости Федоровского - Новости администрации г.п.Федоровский
Автор: Administrator   
13.05.2017 23:54

фотоВ 2017 году, Союз «Сургутская торгово-промышленная палата» совместно с Администрацией Сургутского района проводит конкурс «Предприниматель года 2016» (далее – Конкурс) для предпринимателей Сургутского района.

Целями проведения Конкурса являются повышение общественного статуса предпринимательской деятельности; определение приоритетных направлений развития предпринимательской деятельности в Сургутском районе; формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве; повышение конкурентоспособности, деловой активности и инициативы предпринимателей района; поощрение ценными призами наиболее ярких представителей бизнес – сообщества Сургутского района.

Церемония награждения победителей состоится 27 мая 2017 года на площадке АО «Тюменьэнерго» г. Сургут, ул. Университетская, д.4.

Вы можете скачать форму заявки на участие и Положение о конкурсе на сайте администрации г.п.Федоровский.
 

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