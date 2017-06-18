В 2017 году, Союз «Сургутская торгово-промышленная палата» совместно с Администрацией Сургутского района проводит конкурс «Предприниматель года 2016» (далее – Конкурс) для предпринимателей Сургутского района. Целями проведения Конкурса являются повышение общественного статуса предпринимательской деятельности; определение приоритетных направлений развития предпринимательской деятельности в Сургутском районе; формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве; повышение конкурентоспособности, деловой активности и инициативы предпринимателей района; поощрение ценными призами наиболее ярких представителей бизнес – сообщества Сургутского района. Церемония награждения победителей состоится 27 мая 2017 года на площадке АО «Тюменьэнерго» г. Сургут, ул. Университетская, д.4. Вы можете скачать форму заявки на участие и Положение о конкурсе на сайте администрации г.п.Федоровский.