Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры информирует о фактах фальсификации продукции (масло сливочное) с этикеткой ООО «БЕЛМОЛОКО» (адрес производителя: г.Москва, ул. Рябиновая, д. 47, стр.5) или ООО «Продоптторг» (г. Москва, ул. Рябиновая, д. 47, стр. 6) Напоминаем руководителям торговых объектов, осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения Федоровский о недопущении реализации фальсифицированной продукции населению. http://адмфедоровский.рф