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Новости Федоровского - Новости администрации г.п.Федоровский
Автор: Administrator   
27.05.2017 18:48

фотоДепартамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры информирует о фактах фальсификации продукции (масло сливочное) с этикеткой ООО «БЕЛМОЛОКО» (адрес производителя: г.Москва, ул. Рябиновая, д. 47, стр.5) или ООО «Продоптторг» (г. Москва, ул. Рябиновая, д. 47, стр. 6)

Напоминаем руководителям торговых объектов, осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения Федоровский о недопущении реализации фальсифицированной продукции населению.

http://адмфедоровский.рф

 
 

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