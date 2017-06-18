|Уважаемые предприниматели
|Новости Федоровского - Новости администрации г.п.Федоровский
|Автор: Administrator
|27.05.2017 18:48
|
Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры информирует о фактах фальсификации продукции (масло сливочное) с этикеткой ООО «БЕЛМОЛОКО» (адрес производителя: г.Москва, ул. Рябиновая, д. 47, стр.5) или ООО «Продоптторг» (г. Москва, ул. Рябиновая, д. 47, стр. 6)
Напоминаем руководителям торговых объектов, осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения Федоровский о недопущении реализации фальсифицированной продукции населению.
http://адмфедоровский.рф