Консультационный центр по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи городского поселения Федоровский информирует о наличии свободных путевок в организации отдыха детей в летний период 2017 года.

№ п/п Направление Даты смен Ориентировочная стоимость проезда Примечание 1. Санаторий «Глобус» (Краснодарский край, г-к Анапа) 2 смена – 26.06.2017-16.07.2017 16 000 (с предоставлением горячего питания) ж/д 2. Санаторий «Глобус» (Краснодарский край, г-к Анапа) 4 смена – 05.08.2017-25.08.2017 16 000 (с предоставлением горячего питания) ж/д 3. Детский православный оздоровительный лагерь «Абалак» (Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак) 3 смена – 07.08.2017-27.08.2017 (мальчики) 2 900 (без предоставления горячего питания в поезде) ж/д 4. ДОЛ-пансионат им. А.В. Казакевича (Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное) 3 смена – 16.07.2017-05.08.2017 4 смена – 06.08.2017-26.08.2017 30 000 (с предоставлением горячего питания) авиа

Путевки в лагерь предоставляются бесплатно, родители оплачивают 100% ж/д проезд и авиаперелет до места отдыха и обратно.

Дополнительную информацию можно получить по телефону консультационного центра: 8 (3462) 416-177.