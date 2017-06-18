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Новости Федоровского - Новости администрации г.п.Федоровский
Автор: Administrator   
08.06.2017 07:36

фотоКонсультационный центр по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи городского поселения Федоровский информирует о наличии свободных путевок в организации отдыха детей в летний период 2017 года.

 

№ п/п

Направление

Даты смен

Ориентировочная

стоимость

проезда

Примечание

1.

Санаторий «Глобус»

(Краснодарский край, г-к Анапа)

2 смена – 26.06.2017-16.07.2017

16 000 (с предоставлением горячего питания)

ж/д

2.

Санаторий «Глобус»

(Краснодарский край, г-к Анапа)

4 смена – 05.08.2017-25.08.2017

16 000 (с предоставлением горячего питания)

ж/д

3.

Детский православный оздоровительный лагерь «Абалак» (Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак)

3 смена – 07.08.2017-27.08.2017 (мальчики)

2 900 (без предоставления горячего питания в поезде)

ж/д

4.

ДОЛ-пансионат им. А.В. Казакевича (Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное)

3 смена – 16.07.2017-05.08.2017

4 смена – 06.08.2017-26.08.2017

30 000 (с предоставлением горячего питания)

авиа

Путевки в лагерь предоставляются бесплатно, родители оплачивают 100% ж/д проезд и авиаперелет до места отдыха и обратно.

Дополнительную информацию можно получить по телефону консультационного центра: 8 (3462) 416-177.
 

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