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Уважаемые родители юных федоровчан!
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Новости Федоровского -
Новости администрации г.п.Федоровский
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Автор: Administrator
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08.06.2017 07:36
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Консультационный центр по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи городского поселения Федоровский информирует о наличии свободных путевок в организации отдыха детей в летний период 2017 года.
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№ п/п
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Направление
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Даты смен
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Ориентировочная
стоимость
проезда
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Примечание
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1.
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Санаторий «Глобус»
(Краснодарский край, г-к Анапа)
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2 смена – 26.06.2017-16.07.2017
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16 000 (с предоставлением горячего питания)
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ж/д
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2.
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Санаторий «Глобус»
(Краснодарский край, г-к Анапа)
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4 смена – 05.08.2017-25.08.2017
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16 000 (с предоставлением горячего питания)
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ж/д
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3.
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Детский православный оздоровительный лагерь «Абалак» (Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак)
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3 смена – 07.08.2017-27.08.2017 (мальчики)
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2 900 (без предоставления горячего питания в поезде)
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ж/д
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4.
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ДОЛ-пансионат им. А.В. Казакевича (Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное)
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3 смена – 16.07.2017-05.08.2017
4 смена – 06.08.2017-26.08.2017
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30 000 (с предоставлением горячего питания)
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авиа
Путевки в лагерь предоставляются бесплатно, родители оплачивают 100% ж/д проезд и авиаперелет до места отдыха и обратно.
Дополнительную информацию можно получить по телефону консультационного центра: 8 (3462) 416-177.