С 03.07.2017 по 23.07.2017 в г.п. Федоровский производится плановое отключение системы горячего водоснабжения, для подготовки оборудования к осенне-зимнему периоду 2017г.-2018г. 04.07.2017 будут производиться гидравлические испытания на магистральных тепловых сетях на герметичность (плотность) в связи, с чем запрещаются любые виды работ на сетях тепловодоснабжения.