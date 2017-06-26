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Об отключении горячего водоснабжения PDF Печать E-mail
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Новости Федоровского - Новости администрации г.п.Федоровский
Автор: Administrator   
26.06.2017 19:17

фотоС 03.07.2017 по 23.07.2017 в  г.п. Федоровский  производится плановое отключение  системы горячего водоснабжения, для подготовки оборудования к осенне-зимнему периоду  2017г.-2018г. 04.07.2017 будут производиться гидравлические испытания на магистральных тепловых сетях на герметичность (плотность) в связи, с чем запрещаются любые виды работ на сетях тепловодоснабжения.
Обновлено 26.06.2017 19:21
 

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