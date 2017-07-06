Уважаемые родители юных федоровчан!



Консультационный центр по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи городского поселения Федоровский информирует о наличии свободных путевок в организации отдыха детей в летний период 2017 года.

№ п/п Направление Даты смен Ориентировочная

стоимость

проезда Примечание 1. ДОЛ-пансионат им. А.В. Казакевича (Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное) 3 смена – 16.07.2017-05.08.2017 4 смена – 06.08.2017-26.08.2017 30 000 (с предоставлением горячего питания) авиа



Путевки в лагерь предоставляются бесплатно, родители оплачивают 100% авиаперелет до места отдыха и обратно.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (3462) 52-91-24, 52-60-91.