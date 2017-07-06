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О наличии свободных путевок PDF Печать E-mail
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Новости Федоровского - Новости администрации г.п.Федоровский
Автор: Administrator   
06.07.2017 13:29

фотоУважаемые родители юных федоровчан!

Консультационный центр по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи городского поселения Федоровский информирует о наличии свободных путевок в организации отдыха детей в летний период 2017 года.

№ п/п Направление Даты смен Ориентировочная
стоимость
проезда		 Примечание
1. ДОЛ-пансионат им. А.В. Казакевича (Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное)
3 смена – 16.07.2017-05.08.2017
4 смена – 06.08.2017-26.08.2017
 30 000 (с предоставлением горячего питания) авиа


Путевки в лагерь предоставляются бесплатно, родители оплачивают 100% авиаперелет до места отдыха и обратно.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (3462) 52-91-24, 52-60-91.

 
Обновлено 06.07.2017 13:34
 

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