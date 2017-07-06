Уважаемые федоровчане!

Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Во все времена семья была и остается основой общества, источником любви, преданности и уверенности в завтрашнем дне.

Крепкая, здоровая семья – основа сильной России.

В нашем поселении немало крепких, дружных семей, в которых воспитываются талантливые, творчески и спортивно одаренные дети.

Молодым семьям Федоровского желаю брать пример с тех, кто долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность отношений, бережет славные семейные традиции.

Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит детский смех! Мира, процветания, тепла домашнего очага и крепкого вам здоровья!



Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин