|Новости Федоровского - Новости администрации г.п.Федоровский
|Автор: Administrator
|06.07.2017 13:35
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Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Во все времена семья была и остается основой общества, источником любви, преданности и уверенности в завтрашнем дне.
В нашем поселении немало крепких, дружных семей, в которых воспитываются талантливые, творчески и спортивно одаренные дети.
Молодым семьям Федоровского желаю брать пример с тех, кто долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность отношений, бережет славные семейные традиции.
Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит детский смех! Мира, процветания, тепла домашнего очага и крепкого вам здоровья!
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