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Внимание! Пожароопасный период! Воздержитесь от посещения леса! PDF Печать E-mail
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Новости Федоровского - Новости администрации г.п.Федоровский
Автор: Administrator   
26.07.2017 00:59

фотоУважаемые жители городского поселения Федоровский!

В связи с высоким классом пожарной опасности, на территории городского поселения Федоровский введено ограничение пребывания граждан в лесах (постановление администрации г.п.Федоровский от 25.07.2017 № 452-п).

В лесу запрещается:
- разводить костры;
- бросать горящие спички, непогашенные окурки;
- оставлять на освещаемой солнцем поляне бутылки или осколки стекла;
- выжигать траву;
- въезжать в лес на машинах, мотоциклах;
- употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал.

Поговорите с детьми о правилах пожарной безопасности в лесах, о том, к чему может привести игра с огнем, какую роль играет ветер (Ветер может раздуть тлеющий очаг, оставшийся не затушенным, после вашего ухода с дачного участка или из леса, сделать огонь неуправляемым).

Напоминаем несложные правила пожарной безопасности:
Если вы заметили пожар - не проходите мимо, отходите в безопасное место и срочно вызывайте пожарную охрану по тел. 01, 416-101, с сот. 112.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 5000 рублей.

Будьте предельно осторожны с огнем в лесу - он не прощает легкомысленного отношения к нему! Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесу!

Помните, что от Ваших действий зависит не только наша природа, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь!!!

Служба обеспечения безопасности администрации городского поселения Федоровский

http://адмфедоровский.рф
Обновлено 26.07.2017 01:02
 

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