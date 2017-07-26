|Внимание! Пожароопасный период! Воздержитесь от посещения леса!
|Новости Федоровского - Новости администрации г.п.Федоровский
|Автор: Administrator
|26.07.2017 00:59
|
Уважаемые жители городского поселения Федоровский!
В связи с высоким классом пожарной опасности, на территории городского поселения Федоровский введено ограничение пребывания граждан в лесах (постановление администрации г.п.Федоровский от 25.07.2017 № 452-п).
В лесу запрещается:
Поговорите с детьми о правилах пожарной безопасности в лесах, о том, к чему может привести игра с огнем, какую роль играет ветер (Ветер может раздуть тлеющий очаг, оставшийся не затушенным, после вашего ухода с дачного участка или из леса, сделать огонь неуправляемым).
Напоминаем несложные правила пожарной безопасности:
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 5000 рублей.
Будьте предельно осторожны с огнем в лесу - он не прощает легкомысленного отношения к нему! Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесу!
Помните, что от Ваших действий зависит не только наша природа, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь!!!
http://адмфедоровский.рф
|Обновлено 26.07.2017 01:02