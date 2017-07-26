Уважаемые жители городского поселения Федоровский!

В связи с высоким классом пожарной опасности, на территории городского поселения Федоровский введено ограничение пребывания граждан в лесах (постановление администрации г.п.Федоровский от 25.07.2017 № 452-п).

В лесу запрещается:

- разводить костры;

- бросать горящие спички, непогашенные окурки;

- оставлять на освещаемой солнцем поляне бутылки или осколки стекла;

- выжигать траву;

- въезжать в лес на машинах, мотоциклах;

- употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;

- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал.

Поговорите с детьми о правилах пожарной безопасности в лесах, о том, к чему может привести игра с огнем, какую роль играет ветер (Ветер может раздуть тлеющий очаг, оставшийся не затушенным, после вашего ухода с дачного участка или из леса, сделать огонь неуправляемым).

Напоминаем несложные правила пожарной безопасности:

Если вы заметили пожар - не проходите мимо, отходите в безопасное место и срочно вызывайте пожарную охрану по тел. 01, 416-101, с сот. 112.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 5000 рублей.

Будьте предельно осторожны с огнем в лесу - он не прощает легкомысленного отношения к нему! Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесу!

Помните, что от Ваших действий зависит не только наша природа, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь!!!



Служба обеспечения безопасности администрации городского поселения Федоровский