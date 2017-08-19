Уважаемые федоровчане! 10 сентября 2017 года состоятся выборы главы городского поселения Федоровский и депутатов Совета депутатов городского поселения Федоровский. Приглашаем вас принять активное участие в выборах. В случае невозможности проголосовать в день голосования с 01 сентября 2017 года будет организовано досрочное голосование в участковых избирательных комиссиях городского поселения Федоровский, согласно утвержденных границ избирательных участков:

Время работы: в рабочие дни с 17-00 до 21-00, в выходные дни с 11-00 до 15-00.



Для досрочного голосования избирателю необходим паспорт или документ, заменяющий паспорт. Избирательный участок № 442 (Центр – пгт. Фёдоровский, ул. Ленина № 17, МБОУ «Фёдоровская средняя общеобразовательная школа №2», тел. 73-21-76) В границах пгт. Федоровский: ул. Ленина дома № 7, 7а, 13а, 14, 16, 19, 19а, 27 а, 71, 71 а; переулок Парковый; ул. Ломоносова дома № 2, 4, 4а, 4б. Избирательный участок № 443 (Центр – пгт. Фёдоровский, переулок Парковый №1, МБОУ ДОД «Фёдоровский Дом детского творчества», тел. 73-03-90, 73-36-96) В границах пгт. Федоровский: ул. Ленина, дом № 27; ул. Моховая; ул. Федорова; ул. Фермерский проезд, переулок Югорский. Избирательный участок №444 (Центр – пгт. Фёдоровский, ул. Ленина № 18, МАУК«КДЦ Премьер», тел: 732-466) В границах пгт. Федоровский: ул. Ломоносова кроме домов № 2, 4, 4а, 4б; ул. Ленина дома № 11, 14а. Избиратели, зарегистрированные в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан в границах г.п. Федоровский. Избирательный участок №445 (Центр – пгт. Фёдоровский, ул. Пионерная, д.9-б, МАУ «Фёдоровский спортивно-оздоровительный центр»», тел. 416-157) В границах пгт. Федоровский: ул. Ленина дома № 1, 2а, 2б, 3, 5а; ул. Энтузиастов; ул. Пионерная дома с № 1 по 32. Избирательный участок №446 (Центр – пгт. Фёдоровский, ул. Савуйская, д.13, МБОУ «Фёдоровская начальная общеобразовательная школа № 4», тел. 73-10-94) В границах пгт. Федоровский: ул. Озёрная; ул. Савуйская; ул. Строителей дома с № 1 по 13. Избирательный участок № 447 Центр – пгт. Фёдоровский, ул. Строителей №25, МБОУ «Фёдоровская средняя общеобразовательная школа № 5», тел. 41-66-08) В границах пгт. Федоровский: переулок Центральный; ул. Строителей дома № 19 а, 21, 21 а, 23, 27, 28, 30; ул. Пионерная дома с № 38 по 55; пер. Тюменский.

Избирательный участок № 536

Центр – пгт. Фёдоровский, ул. Ленина, д.14-б «Федоровская библиотека» конференц-зал, ул. Ленина, д.14-б тел. 73-16-06)

В границах пгт. Федоровский: ул. Ленина дома № 2, 4, 4а, 14б; Промышленный проезд; ул. Промышленная; ул. Пионерная дома № 35, 35а, 36а, 37, 37а, 37б; ул. Строителей дома № 17, 19, 19/1, 21/1.

Избирательный участок № 694

Центр – пгт. Фёдоровский, пер. Тюменский, д.14 МБОУ ДОД «Федоровский центр дополнительного образования», тел. 732-113)

В границах пгт. Федоровский: ул. Кедровая; ул. Московская; ул. Пионерная дома № 57- 75а; ул. Строителей дома № 31 - 85.