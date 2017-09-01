Уважаемые федоровчане!

Поздравляем учителей, педагогов, учеников и родителей с Днем знаний и началом учебного года!

Каникулы закончились, и впереди у школьников месяцы серьезной учебы, общения с друзьями, успехов и забот. Набирайтесь опыта и знаний, учитесь своим трудом и талантом приносить максимальную пользу. Стремитесь быть нужными нашему поселку, успехи которого во многом зависят от вас.

Приступаете к работе и вы, уважаемые педагоги. От вашего профессионализма, педагогического таланта, творчества, душевной щедрости и мудрости зависит будущее наших учащихся. Пусть День знаний будет украшен для вас цветами и детскими улыбками, пусть он будет наполнен теплыми и добрыми словами.

От всей души желаем школьникам высоких достижений в учебе, интересных и ярких страниц школьной жизни. Педагогам настойчивости, выдержки и терпения в достижении намеченных целей. Пусть родители гордятся успехами своих детей и помогают им реализовывать и раскрывать свои таланты и возможности. Пусть учебный год станет успешным для всех!

Уважаемые мусульмане и мусульманки!

Поздравляем вас с великим праздником Курбан-байрам!

Этот значимый для каждого мусульманина религиозный праздник символизирует мир и добро, всепрощение, и заботу о ближних. Он напоминает об основах Ислама, призывающих к милосердию, воспитывает в людях уважительное отношение к общечеловеческим ценностям, единым для всех религий.

Пусть светлый праздник Курбан-байрам принесет здоровье и благополучие в каждый дом, в каждую семью.

Желаем всем здоровья, благополучия, духовного очищения, многих добрых дел, а также успехов в труде на благо укрепления нашего многонационального Отечества!

Уважаемые федоровчане!

Поздравляем вас с Днем работника нефтяной и газовой промышленности!

Работник нефтяной промышленности - особая профессия. Упорный характер, трудолюбие, профессионализм - вот основные ваши качества. Вы держите на плечах экономику, обеспечивая реальную основу для выполнения многочисленных социальных программ, роста благосостояния граждан.

Особая благодарность ветеранам отрасли, тем, кто в тяжелых условиях осваивал новые месторождения, создавал и развивал нефтяную и газовую промышленность в нашем регионе.

Желаем всем вам, вашим родным и близким, здоровья, благополучия, дальнейшей успешной работы во имя процветания Федоровского, Югры и России!

Уважаемые федоровчане! В целях безопасности во время проведения праздничного мероприятия, посвященного Дню работника нефтяной и газовой промышленности 03.09.2017 года, при посещении праздничного мероприятия, просим Вас оставлять сумки, пакеты и другие предметы ручной клади дома.

Программа празднования Дня нефтяной и газовой промышленности 03 сентября 2017 года

10.00 – 14.00 – соревнования по волейболу среди команд г.п. Федоровский ;

14.00 – праздничное поздравление официальных лиц;

14.15 – концертно – развлекательная программа творческих коллективов КДЦ «Премьер», спортивные состязания;

17.00 –19.00 – демонстрации художественного фильма «Время первых»;

19.00 – выступление Дениса Майданова;

После выступления - праздничный фейерверк.

Во время праздника работают торговые ряды.