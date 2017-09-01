|Новости Федоровского - Новости администрации г.п.Федоровский
|Автор: Administrator
|01.09.2017 19:41
|
Поздравляем учителей, педагогов, учеников и родителей с Днем знаний и началом учебного года!
Каникулы закончились, и впереди у школьников месяцы серьезной учебы, общения с друзьями, успехов и забот. Набирайтесь опыта и знаний, учитесь своим трудом и талантом приносить максимальную пользу. Стремитесь быть нужными нашему поселку, успехи которого во многом зависят от вас.
Приступаете к работе и вы, уважаемые педагоги. От вашего профессионализма, педагогического таланта, творчества, душевной щедрости и мудрости зависит будущее наших учащихся. Пусть День знаний будет украшен для вас цветами и детскими улыбками, пусть он будет наполнен теплыми и добрыми словами.
От всей души желаем школьникам высоких достижений в учебе, интересных и ярких страниц школьной жизни. Педагогам настойчивости, выдержки и терпения в достижении намеченных целей. Пусть родители гордятся успехами своих детей и помогают им реализовывать и раскрывать свои таланты и возможности. Пусть учебный год станет успешным для всех!
Уважаемые мусульмане и мусульманки!
Поздравляем вас с великим праздником Курбан-байрам!
Этот значимый для каждого мусульманина религиозный праздник символизирует мир и добро, всепрощение, и заботу о ближних. Он напоминает об основах Ислама, призывающих к милосердию, воспитывает в людях уважительное отношение к общечеловеческим ценностям, единым для всех религий.
Пусть светлый праздник Курбан-байрам принесет здоровье и благополучие в каждый дом, в каждую семью.
Желаем всем здоровья, благополучия, духовного очищения, многих добрых дел, а также успехов в труде на благо укрепления нашего многонационального Отечества!
Уважаемые федоровчане!
Поздравляем вас с Днем работника нефтяной и газовой промышленности!
Работник нефтяной промышленности - особая профессия. Упорный характер, трудолюбие, профессионализм - вот основные ваши качества. Вы держите на плечах экономику, обеспечивая реальную основу для выполнения многочисленных социальных программ, роста благосостояния граждан.
Особая благодарность ветеранам отрасли, тем, кто в тяжелых условиях осваивал новые месторождения, создавал и развивал нефтяную и газовую промышленность в нашем регионе.
Желаем всем вам, вашим родным и близким, здоровья, благополучия, дальнейшей успешной работы во имя процветания Федоровского, Югры и России!
Уважаемые федоровчане!
В целях безопасности во время проведения праздничного мероприятия, посвященного Дню работника нефтяной и газовой промышленности 03.09.2017 года, при посещении праздничного мероприятия, просим Вас оставлять сумки, пакеты и другие предметы ручной клади дома.
Программа празднования Дня нефтяной и газовой промышленности 03 сентября 2017 года
10.00 – 14.00 – соревнования по волейболу среди команд г.п. Федоровский ;
14.00 – праздничное поздравление официальных лиц;
14.15 – концертно – развлекательная программа творческих коллективов КДЦ «Премьер», спортивные состязания;
17.00 –19.00 – демонстрации художественного фильма «Время первых»;
19.00 – выступление Дениса Майданова;
После выступления - праздничный фейерверк.
Во время праздника работают торговые ряды.
Авторизация
Сейчас 26 гостей онлайн