12-14 сентября 2017 года в ХМАО-Югре пройдут антитеррористические учения. В учениях по пресечению условного «теракта», организация которых возложена на оперативный штаб в ХМАО-Югре, примут участие сотрудники территориальных управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, федеральной службы войск национальной гвардии России, ФСИН России, МЧС России, военного комиссариата ХМАО-Югры, органов исполнительной власти и других ведомств.



Просим жителей региона с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, связанным с проведением учений.

В связи с полученной от правоохранительных органов информацией «по учению» о возникновении условной угрозы совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 15 час. 00 мин. 12 сентября 2017 года в границах территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры условно установлен повышенный («синий») уровень террористической опасности на срок не более 15 суток.

Правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принимаются следующие дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства:

1. Организована проверка информации о возможном совершении террористического акта на территории автономного округа.

2. На улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, авто-, речных и железнодорожных вокзалах и станциях, аэропортах, в других общественных местах обеспечено выставление усиленных патрулей, в том числе с привлечением специалистов кинологической службы.

3. Усилен контроль в ходе проведения досмотровых мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры с использованием специальных технических средств.

4. В целях выявления возможных мест закладки взрывных устройств проводятся дополнительные проверки объектов критической инфраструктуры, жизнеобеспечения, транспорта, мест массового пребывания людей.

5. Руководителями заинтересованных структур проводятся дополнительные инструктажи руководства, персонала объектов и сотрудников охранных служб по вопросам организации защищенности потенциальных объектов, а также практические тренировки по порядку действий в случае возникновения угрозы террористического акта.

При установлении повышенного («синего») уровня террористической опасностигражданам рекомендуется:

1. На улице и в общественных местах обращать внимание:

- на брошенные предметы (сумки, мешки, рюкзаки, чемоданы, пакеты), особенно с торчащими проводами и техническими устройствами. Нельзя трогать эти предметы и необходимо держаться от них подальше.

- на странных, подозрительных людей (одежда не по сезону, озираются по сторонам, что-то прячут под одеждой).

Об обнаруженных подозрительных предметах или подозрительных людях необходимо обязательно сообщать сотрудникам полиции, МЧС или служб охраны.

2. Объяснять младшим детям и пожилым людям опасность прикосновения к брошенным предметам, а также просьб от незнакомых людей подержать или поднести что-либо.

3. Не принимать от незнакомцев на хранение и для транспортировки свертки, коробки, рюкзаки, сумки, чемоданы и другие предметы.

4. Относиться с пониманием к проверке документов сотрудниками полиции, вежливо отвечать на их вопросы, оказывать посильное содействие.

5. Следить за новостями о текущей обстановке по телевидению, радио и сети Интернет.

Не поддаваться панике!

Контактные телефоныдежурных служб ХМАО – Югры:

1. РУФСБ России по Тюменской области: (3452) 461-695, факс 29-26-28.

2. Служба по ХМАО РУФСБ РФ по Тюменской области: (3467) 341-748.

3. Дежурная часть УМВД России по ХМАО – Югре: 398-215, 398-216.

4. Дежурная часть Нацгвардии России по ХМАО – Югре: 393-902, 33-29-32.

5. Центр Управления в кризисных ситуациях МЧС России по ХМАО – Югре: 397-806, 397-701.

5. Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте: (3462) 393-158, 397-302, сот. 8-999-370-0819, факс 393-510.

6. Единая дежурная диспетчерская служба: 112.

7. Дежурный прокурор ХМАО – Югры: 352-212, 352-138.

8. Дежурный Следственного комитета по ХМАО – Югре 8-950-502-7452.

9. Центр медицины катастроф ХМАО – Югры: 338-310, 338-311.

10. Служба дежурных Аппарата Губернатора ХМАО – Югры: 392-061, 392-741, 392-742.

Адреса и телефоныпунктов помощи населению

(медицинской, психологической и др.):

Центр медицины катастроф ХМАО – Югры: (3467) 338-310, 338-311.

Проводимые Национальным антитеррористическим комитетом, Антитеррористической комиссией и Оперативным штабом Югры мероприятия направлены на совершенствование взаимодействия всех заинтересованных служб автономного округа и повышение их готовности при угрозах совершения террористического акта на территории региона.

Информация об отмене условно установленного уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.