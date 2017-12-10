|Новости Федоровского - Новости администрации г.п.Федоровский
|Автор: Administrator
|02.12.2017 00:00
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Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов. Этот день напоминает всем о нуждающихся в поддержке, но в то же время мужественных, крепких духом людях, проявляющих таланты в профессиональном мастерстве, творчестве, спорте.
Этот день очень нужен нашему обществу - и для того, чтобы обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями, и для того, чтобы восхититься необыкновенной силой духа, целеустремленностью, умением инвалидов добиваться успеха в сложнейших условиях.
Особые слова признательности тем, кто не остается равнодушным к особым детям и взрослым, кто ежедневно разделяет с ними тяготы и жизненные трудности, решает социально-бытовые проблемы, оказывает медицинскую помощь!
От всего сердца желаю всем здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть рядом всегда будут близкие люди, которые поддержат в любой ситуации.
Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин
|Обновлено 02.12.2017 13:27
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