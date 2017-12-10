Уважаемые федоровчане!

Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов. Этот день напоминает всем о нуждающихся в поддержке, но в то же время мужественных, крепких духом людях, проявляющих таланты в профессиональном мастерстве, творчестве, спорте.

Этот день очень нужен нашему обществу - и для того, чтобы обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями, и для того, чтобы восхититься необыкновенной силой духа, целеустремленностью, умением инвалидов добиваться успеха в сложнейших условиях.

Особые слова признательности тем, кто не остается равнодушным к особым детям и взрослым, кто ежедневно разделяет с ними тяготы и жизненные трудности, решает социально-бытовые проблемы, оказывает медицинскую помощь!

От всего сердца желаю всем здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть рядом всегда будут близкие люди, которые поддержат в любой ситуации.

Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин