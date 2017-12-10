Администрация городского поселения Федоровский информирует жителей домов ул. Строителей, 12; ул. Строителей, 13; ул. Строителей, 32; пер. Тюменский, 5; ул. Московская, 4А; пер. Тюменский, 8Б; ул. Московская, 12 о проведении 07 декабря 2017 года в 11.30 час. (время местное) открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами собственники которых не выбрали и (или) не реализовали способ управления на территории городского поселения Федоровский.

Конкурс состоится по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, пгт. Федоровский, ул. Ленина 5, конференц-зал.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: ХМАО-Югра, Сургутский район, пгт. Федоровский, ул. Ленина,5, конференц-зал 04 декабря 2017 года в 11.30 час. (время местное).

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: ХМАО-Югра, Сургутский район, пгт. Федоровский, ул. Ленина,5, конференц-зал 06 декабря 2017 года в 11.30 час. (время местное).

Конкурсная документация размещена официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.