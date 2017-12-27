День спасателя Российской Федерации — профессиональный праздник всех спасателей. В России спасатели работают и служат в территориальных службах спасения, муниципальных службах спасения, частных спасательных службах, разных видах пожарной охраны, нештатных, общественных спасательных организациях и МЧС.

Подразделениями филиала казенного учреждения ХМАО – Югры «ЦЕНТРОСПАС – ЮГОРИЯ» по Сургутскому району на сегодняшний день осуществляется защита от пожаров, ЧС и др. происшествий, а также участие в ликвидации последствий ДТП, на большей части территории Сургутского района, а именно в 19 населенных пунктах.

В этот праздничный день конечно же, не обошлось без награждения отличников службы. В пожарной части поселка городского типа Федоровский состоялось торжественное собрание, на котором присутствовали заместитель главы администрации Сургутского района – Савинков А. И., начальник управления по делам ГО и ЧС Анискин В. П., заместитель главы администрации г.п. Федоровский – Пастушок С.И. и д.р. Много искренних и добрых слов благодарности и пожеланий было сказано в адрес всем пожарным, спасателям, командирам подразделений, за их самоотверженный, а порой и опасной для жизни работы, проделанной при ликвидации пожаров, аварий и ЧС, а также профилактика и предупреждение пожаров.

Хотим сказать нашим спасателям, что мы доверяем Вам и можем положиться на вас в любую трудную минуту своей жизни, чтобы ни случилось! Желаем Вам оставаться такими же отважными, смелыми, храбрыми и выносливыми, проявлять мужество и героизм в каждом своем действии. Пусть Ваши родные и близкие ценят Вас и в любой жизненной ситуации будут с Вами рядом!

С уважением отделение организации противопожарной пропаганды и обучения населения филиала казенного учреждения ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району.