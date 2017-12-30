Дорогие друзья!



Примите мои искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!



Новый год по-настоящему теплый, радостный праздник, наполненный светом надежд, дарящий нам неповторимую праздничную атмосферу!



Он объединяет нас вокруг наших главных ценностей: любви к детям, к родителям, к своим близким. Это время, когда все мы вспоминаем самые яркие события года уходящего и загадываем желания.



Провожая уходящий год, хочу сказать всем жителям поселка слова особой благодарности за оказанное доверие, за маленькие и большие достижения, за все, что мы сумели сделать вместе.



Пусть новогодние и Рождественские праздники пройдут в теплой, домашней атмосфере среди самых дорогих людей и принесут много счастливых, незабываемых мгновений!



От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!



Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин