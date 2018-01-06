Уважаемые федоровчане!

Сердечно поздравляю всех христиан с праздником Рождества Христова - великим праздником веры и любви, милосердия и мира!

Светлый праздник Рождество через века несет свет веры и духовности, олицетворяет объединяющее начало и вселяет уверенность в победе мира и добра.

В праздник Рождества Христова желаю всем жителям и гостям нашего поселка счастья, мира и удачи! Пусть свет Рождества подарит надежду и радость, пусть тепло и святость рождественских дней сохранится на весь год.

Здоровья, благополучия и осуществления всех намеченных планов!



Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин