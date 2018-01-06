|Новости Федоровского - Новости администрации г.п.Федоровский
|Автор: Administrator
|29.12.2017 23:38
|
Сердечно поздравляю всех христиан с праздником Рождества Христова - великим праздником веры и любви, милосердия и мира!
Светлый праздник Рождество через века несет свет веры и духовности, олицетворяет объединяющее начало и вселяет уверенность в победе мира и добра.
В праздник Рождества Христова желаю всем жителям и гостям нашего поселка счастья, мира и удачи! Пусть свет Рождества подарит надежду и радость, пусть тепло и святость рождественских дней сохранится на весь год.
Здоровья, благополучия и осуществления всех намеченных планов!
|Обновлено 06.01.2018 11:35
Авторизация
Сейчас 10 гостей онлайн