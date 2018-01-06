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Новости Федоровского - Новости администрации г.п.Федоровский
Автор: Administrator   
29.12.2017 23:38

фотоУважаемые федоровчане!

Сердечно поздравляю всех христиан с праздником Рождества Христова - великим праздником веры и любви, милосердия и мира!

Светлый праздник Рождество через века несет свет веры и духовности, олицетворяет объединяющее начало и вселяет уверенность в победе мира и добра.

В праздник Рождества Христова желаю всем жителям и гостям нашего поселка счастья, мира и удачи! Пусть свет Рождества подарит надежду и радость, пусть тепло и святость рождественских дней сохранится на весь год.

Здоровья, благополучия и осуществления всех намеченных планов!

Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин

Обновлено 06.01.2018 11:35
 

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