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Новости Федоровского - Новости администрации г.п.Федоровский
Автор: Administrator   
13.01.2018 09:55

фотоЕсли Ваш ребенок зарегистрирован в г. п. Федоровский и выехал за пределы Сургутского района (на учебу или по другой причине), убедительно просим Вас проконтролировать его постановку на первоначальный воинский учет в военном комиссариате по месту пребывания, так как несвоевременная постановка на воинский учет влечет за собой административную ответственность.

Юноши, обучающиеся в г.Сургуте оформляют все документы в учебных заведениях.   

  Обращение к юношам 2001 года рождения, а также гражданам старших возрастов, не состоящим, но обязанным состоять на воинском учете!

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» № 53 от 28 марта 1998 года (ст.9) с 1 января 2018  до 31 марта 2018 года Вы должны встать на первоначальный воинский учет. В связи с этим Вам необходимо подойти в службу организации первичного воинского учета администрации г. п. Федоровский для оформления документов.

Ждем Вас   по адресу: Ленина, 5, каб. 123 (т.732-114),
с 8.30 до 17.00 в рабочие дни,
с 12.30-14.00 – перерыв

адмфедоровский.рф
 

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