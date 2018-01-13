Если Ваш ребенок зарегистрирован в г. п. Федоровский и выехал за пределы Сургутского района (на учебу или по другой причине), убедительно просим Вас проконтролировать его постановку на первоначальный воинский учет в военном комиссариате по месту пребывания, так как несвоевременная постановка на воинский учет влечет за собой административную ответственность.

Юноши, обучающиеся в г.Сургуте оформляют все документы в учебных заведениях.

Обращение к юношам 2001 года рождения, а также гражданам старших возрастов, не состоящим, но обязанным состоять на воинском учете!

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» № 53 от 28 марта 1998 года (ст.9) с 1 января 2018 до 31 марта 2018 года Вы должны встать на первоначальный воинский учет. В связи с этим Вам необходимо подойти в службу организации первичного воинского учета администрации г. п. Федоровский для оформления документов.