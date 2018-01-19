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О понижении температуры воздуха PDF Печать E-mail
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Новости Федоровского - Новости администрации г.п.Федоровский
Автор: Administrator   
18.01.2018 19:31

фотоУважаемые федоровчане!

Служба обеспечения безопасности администрации г.п.Федоровский сообщает: в период с 19 по 23 января 2018 года на территории Сургутского района ожидается понижение температуры воздуха до – 45 ºС. Просьба соблюдать правила пожарной безопасности, будьте внимательны при эксплуатации электроприборов, не оставляйте детей без присмотра, следите за топящимися печами, не выходите на улицу без необходимости.   

 

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