Газовый котел, газовая плита, и прочие бытовые приборы, использующие природный газ, давно стали неотъемлемыми атрибутами многих современных кухонь в квартирах, и особенно в частных домах. Такие решения зачастую полезны и прагматичны, однако следует помнить и об опасности, которую потенциально может представлять газ при выходе из строя оборудования, просто из-за невнимательного использования, или по причине случайной утечки. Тем не менее, несмотря на потенциальную угрозу, мы продолжаем пользоваться благами цивилизации, как для обеспечения нашего комфортного существования, так и для решения многих технологических и производственных задач. Наибольшую опасность для современного потребителя представляют городской магистральный газ метан и сжиженный газ в баллонах, часто применяемый в быту. В случае утечки, эти газы вызывают отравление, удушье, а наиболее страшным представляется то, что такая утечка способна привести к разрушительному взрыву. Число потребителей природного газа неуклонно растет с каждым годом, в связи с чем, потребителям необходимо усвоить правила безопасного обращения с газом, и те важные моменты, которые не позволят допустить его утечки, а, следовательно, помогут избежать взрывов и отравлений. Безусловно, важны регулярные профилактические работы, направленные на устранение признаков утечек и ошибок, которые могли бы быть допущены при установке, например, отопительного газового котла. В Сургутском районе работа по профилактике использования газового оборудования ведется уже не один год, представители МЧС совместно с управляющими компаниями и работниками обслуживающими газовые сети проводят рейды по домам использующим газовое оборудование и доводят до людей информацию как безопасно пользоваться газовым оборудованием, телефоны экстренных служб, как вести себя при возникновении чрезвычайной ситуации. Для недопущения опасных последствий, связанных с применением, обслуживанием, и уходом за газовым, Напоминаем следующие правила:

- Установку, проверку, наладку и ремонт газовых приборов должны выполнять только квалифицированные специалисты.

- Газовый баллон разрешается хранить только в вертикальном положении, в проветриваемом помещении.

- Исключите любое тепловое воздействие на баллон и газовую трубку, особенно – прямые солнечные лучи.

- Перед заменой старого баллона на новый убедитесь, что краны плотно закрыты.

- Осуществите проверку герметичности соединений с помощью мыльного раствора.

- Запрещается производить замену газового баллона при наличии поблизости включенных электроприборов, огня, или горячих углей.

- Для соединения газового баллона с плитой используйте специально предназначенный для этой цели гибкий резиновый шланг, он имеет специальную маркировку, не более метра в длину, и фиксируется с помощью зажимов, обеспечивающих безопасность. Не допускайте пережатия или растяжения этого шланга.

- Храните неиспользуемые баллоны вне помещения, независимо от того, заправленные или пустые.

- Не допускайте к газовым приборам детей.

- Включайте газовые приборы в следующей последовательности: вначале зажгите спичку, а лишь затем откройте подачу газа.

- В процессе приготовления пищи на газовой плите, следите, чтобы жидкости не залили огонь горелки.

- Регулярно чистите горелки.

- По окончании работы закройте кран газового баллона. Для полной уверенности в своей безопасности, чтобы не допустить случайную утечку бытового газа, используйте сигнализаторы утечки газа. Они бывают даже с электромагнитным клапаном, так что вы не только будете предупреждены посредством световой индикации или звукового сигнала, в случае если концентрация газа в помещении превысит допустимое значение, но и сама утечка будет предотвращена.