|МЧС рассказало, как безопасно пользоваться газовым оборудованием
|Новости Федоровского - Новости администрации г.п.Федоровский
|Автор: Administrator
|22.01.2018 19:42
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Газовый котел, газовая плита, и прочие бытовые приборы, использующие природный газ, давно стали неотъемлемыми атрибутами многих современных кухонь в квартирах, и особенно в частных домах.
Такие решения зачастую полезны и прагматичны, однако следует помнить и об опасности, которую потенциально может представлять газ при выходе из строя оборудования, просто из-за невнимательного использования, или по причине случайной утечки.
Тем не менее, несмотря на потенциальную угрозу, мы продолжаем пользоваться благами цивилизации, как для обеспечения нашего комфортного существования, так и для решения многих технологических и производственных задач.
Наибольшую опасность для современного потребителя представляют городской магистральный газ метан и сжиженный газ в баллонах, часто применяемый в быту. В случае утечки, эти газы вызывают отравление, удушье, а наиболее страшным представляется то, что такая утечка способна привести к разрушительному взрыву.
Число потребителей природного газа неуклонно растет с каждым годом, в связи с чем, потребителям необходимо усвоить правила безопасного обращения с газом, и те важные моменты, которые не позволят допустить его утечки, а, следовательно, помогут избежать взрывов и отравлений.
Безусловно, важны регулярные профилактические работы, направленные на устранение признаков утечек и ошибок, которые могли бы быть допущены при установке, например, отопительного газового котла.
В Сургутском районе работа по профилактике использования газового оборудования ведется уже не один год, представители МЧС совместно с управляющими компаниями и работниками обслуживающими газовые сети проводят рейды по домам использующим газовое оборудование и доводят до людей информацию как безопасно пользоваться газовым оборудованием, телефоны экстренных служб, как вести себя при возникновении чрезвычайной ситуации.
Для недопущения опасных последствий, связанных с применением, обслуживанием, и уходом за газовым, Напоминаем следующие правила:
Для полной уверенности в своей безопасности, чтобы не допустить случайную утечку бытового газа, используйте сигнализаторы утечки газа. Они бывают даже с электромагнитным клапаном, так что вы не только будете предупреждены посредством световой индикации или звукового сигнала, в случае если концентрация газа в помещении превысит допустимое значение, но и сама утечка будет предотвращена.