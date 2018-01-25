Согласно Распоряжению Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО № 51 от 28.12.2017 г., утверждены тарифы на электрическую энергию, поставляемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими и энергосбытовыми организациями населению и потребителям, приравненным к категории «население» в 2018 году. Изменение тарифов запланировано один раз — 01 июля 2018 года.

До этого времени для жителей, проживающих в сельских населенных пунктах, а также горожан, чьи квартиры оборудованы электроплитами, одноставочный тариф составляет 188,00 коп./кВт*ч. (с НДС). Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток равны: в дневное время (с 07:00 до 23:00) 191,00 коп./кВт*ч.; в ночное время (с 23:00 до 07:00) 95 коп./кВт*ч. (с НДС).

Для жителей города, чьи квартиры оборудованы газовыми плитами, а также для потребителей, приравненных к категории «население», одноставочный тариф также останется на уровне II полугодия 2017 года — 268,00 коп./кВт*ч. (с НДС). Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток, равны: в дневное время (с 07:00 до 23:00) 273,00 коп./кВт*ч.; в ночное время (с 23:00 до 07:00) — 136 коп./кВт*ч. (с НДС).

Новые тарифы будут применяться в расчетах с 01 июля 2018 года и составят для жителей ХМАО-Югры, ЯНАО и юга Тюменской области, проживающих в сельских населенных пунктах, а также горожан, чьи квартиры оборудованы электроплитами, по одноставочному тарифу 195,00 коп./кВт*ч. (с НДС). Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток, составят в дневное время (с 07:00 до 23:00) 198,00 коп./кВт*ч.; в ночное время (с 23:00 до 07:00) — 98 коп./кВт*ч. (с НДС).

Для жителей города, чьи квартиры оборудованы газовыми плитами, а также для потребителей, приравненных к категории «население», одноставочный тариф составит 278,00 коп./кВт*ч. (с НДС). Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток: в дневное время (с 07:00 до 23:00) будут 283,00 коп./кВт*ч.; в ночное время (с 23:00 до 07:00) — 140 коп./кВт*ч. (с НДС).

Тарифы установлены с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Индексами изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ за 2018 год, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2017 № 2222-р, Приказом ФАС России «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2018 год» от 13.10.2017 № 1354/17.

С полным текстом Распоряжения Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО можно ознакомиться на сайте АО «Тюменская энергосбытовая компания» www.tmesk.ru в разделе «Физическим лицам/Энергоснабжение/Тарифы» либо по ссылке http://tmesk.ru/fiztarif2018.