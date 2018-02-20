|Информационное сообщение для средств массовой информации об условном установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности
|Новости Федоровского - Новости администрации г.п.Федоровский
|Автор: Administrator
|20.02.2018 19:33
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В связи с полученной от правоохранительных органов информацией «по учению» о возникновении условной угрозы совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 14 час. 00 мин. 19 февраля 2018 года в границах территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры условно установлен повышенный («синий») уровень террористической опасности на срок не более 15 суток.
Правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принимаются следующие дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства:
1. Организована проверка информации о возможном совершении террористического акта на территории автономного округа.
2. На улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, авто-, речных и железнодорожных вокзалах и станциях, аэропортах, в других общественных местах обеспечено выставление усиленных патрулей, в том числе с привлечением специалистов кинологической службы.
3. Усилен контроль в ходе проведения досмотровых мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры с использованием специальных технических средств.
4. В целях выявления возможных мест закладки взрывных устройств проводятся дополнительные проверки объектов критической инфраструктуры, жизнеобеспечения, транспорта, мест массового пребывания людей.
5. Руководителями заинтересованных структур проводятся дополнительные инструктажи руководства, персонала объектов и сотрудников охранных служб по вопросам организации защищенности потенциальных объектов, а также практические тренировки по порядку действий в случае возникновения угрозы террористического акта.
При установлении повышенного («синего»)
уровня террористической опасности гражданам рекомендуется:
1. На улице и в общественных местах обращать внимание:
- на брошенные предметы (сумки, мешки, рюкзаки, чемоданы, пакеты), особенно с торчащими проводами и техническими устройствами. Нельзя трогать эти предметы и необходимо держаться от них подальше.
- на странных, подозрительных людей (одежда не по сезону, озираются по сторонам, что-то прячут под одеждой).
Об обнаруженных подозрительных предметах или подозрительных людях необходимо обязательно сообщать сотрудникам полиции, МЧС или служб охраны.
2. Объяснять младшим детям и пожилым людям опасность прикосновения к брошенным предметам, а также просьб от незнакомых людей подержать или поднести что-либо.
3. Не принимать от незнакомцев на хранение и для транспортировки свертки, коробки, рюкзаки, сумки, чемоданы и другие предметы.
4. Относиться с пониманием к проверке документов сотрудниками полиции, вежливо отвечать на их вопросы, оказывать посильное содействие.
5. Следить за новостями о текущей обстановке по телевидению, радио и сети Интернет.
Не поддаваться панике!
Контактные телефоны дежурных служб Сургутского района:
1. 1 отдел Службы по ХМАО (в г.Сургуте) РУФСБ России по Тюменской области: (3462) 31-02-07.
2. Дежурная часть ОМВД России по Сургутскому району: 74-60-02.
3. Дежурная часть Сургутского МОВО «Росгвардии России по ХМАО-Югре»: 37-94-37; 37-91-93
4. Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте:
(3462) 393-158,397-302, сот. 8-999-370-0819
5. Прокуратура Сургутского района: 21-99-04,21-99-71
6. Единая дежурная диспетчерская служба Сургутского района: 529-112
7. Управление по делам ГО и ЧС администрации Сургутского района 52-65-24
8. Филиал КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району: 73-18-94
9. Служба медицины катастроф по Сургуту и Сургутскому району: 35-47-48.
10. Аппарат Антитеррористической комиссии Сургутского района: 529-508
Адреса и телефоны пунктов помощи населению
(медицинской, психологической и др.):
Центр медицины катастроф ХМАО – Югры: (3467) 338-310, 338-311.
Проводимые Национальным антитеррористическим комитетом, Антитеррористической комиссией и Оперативным штабом Югры мероприятия направлены на совершенствование взаимодействия всех заинтересованных служб автономного округа и повышение их готовности при угрозах совершения террористического акта на территории региона.
Информация об отмене условно установленного уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.