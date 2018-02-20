В связи с полученной от правоохранительных органов информацией «по учению» о возникновении условной угрозы совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 14 час. 00 мин. 19 февраля 2018 года в границах территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры условно установлен повышенный («синий») уровень террористической опасности на срок не более 15 суток.

Правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принимаются следующие дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства:

1. Организована проверка информации о возможном совершении террористического акта на территории автономного округа.

2. На улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, авто-, речных и железнодорожных вокзалах и станциях, аэропортах, в других общественных местах обеспечено выставление усиленных патрулей, в том числе с привлечением специалистов кинологической службы.

3. Усилен контроль в ходе проведения досмотровых мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры с использованием специальных технических средств.

4. В целях выявления возможных мест закладки взрывных устройств проводятся дополнительные проверки объектов критической инфраструктуры, жизнеобеспечения, транспорта, мест массового пребывания людей.

5. Руководителями заинтересованных структур проводятся дополнительные инструктажи руководства, персонала объектов и сотрудников охранных служб по вопросам организации защищенности потенциальных объектов, а также практические тренировки по порядку действий в случае возникновения угрозы террористического акта.

При установлении повышенного («синего»)

уровня террористической опасности гражданам рекомендуется:

1. На улице и в общественных местах обращать внимание:

- на брошенные предметы (сумки, мешки, рюкзаки, чемоданы, пакеты), особенно с торчащими проводами и техническими устройствами. Нельзя трогать эти предметы и необходимо держаться от них подальше.

- на странных, подозрительных людей (одежда не по сезону, озираются по сторонам, что-то прячут под одеждой).

Об обнаруженных подозрительных предметах или подозрительных людях необходимо обязательно сообщать сотрудникам полиции, МЧС или служб охраны.

2. Объяснять младшим детям и пожилым людям опасность прикосновения к брошенным предметам, а также просьб от незнакомых людей подержать или поднести что-либо.

3. Не принимать от незнакомцев на хранение и для транспортировки свертки, коробки, рюкзаки, сумки, чемоданы и другие предметы.

4. Относиться с пониманием к проверке документов сотрудниками полиции, вежливо отвечать на их вопросы, оказывать посильное содействие.

5. Следить за новостями о текущей обстановке по телевидению, радио и сети Интернет.

Не поддаваться панике!

Контактные телефоны дежурных служб Сургутского района:

1. 1 отдел Службы по ХМАО (в г.Сургуте) РУФСБ России по Тюменской области: (3462) 31-02-07.

2. Дежурная часть ОМВД России по Сургутскому району: 74-60-02.

3. Дежурная часть Сургутского МОВО «Росгвардии России по ХМАО-Югре»: 37-94-37; 37-91-93

4. Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте:

(3462) 393-158,397-302, сот. 8-999-370-0819

5. Прокуратура Сургутского района: 21-99-04,21-99-71

6. Единая дежурная диспетчерская служба Сургутского района: 529-112

7. Управление по делам ГО и ЧС администрации Сургутского района 52-65-24

8. Филиал КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району: 73-18-94

9. Служба медицины катастроф по Сургуту и Сургутскому району: 35-47-48.

10. Аппарат Антитеррористической комиссии Сургутского района: 529-508

Адреса и телефоны пунктов помощи населению

(медицинской, психологической и др.):

Центр медицины катастроф ХМАО – Югры: (3467) 338-310, 338-311.

Проводимые Национальным антитеррористическим комитетом, Антитеррористической комиссией и Оперативным штабом Югры мероприятия направлены на совершенствование взаимодействия всех заинтересованных служб автономного округа и повышение их готовности при угрозах совершения террористического акта на территории региона.

Информация об отмене условно установленного уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.