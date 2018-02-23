Уважаемые федоровчане! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля по праву считается одним из главных государственных праздников: мы чествуем всех, кто посвятил свою жизнь службе в Вооруженных Силах, кто защищал и продолжает защищать мир и спокойствие нашей страны. Во все времена российских солдат отличали мужество, воля к победе, войсковое братство. В годы суровых испытаний, которые неоднократно выпадали на долю нашего Отечества, воины армии и флота всегда проявляли беспримерный массовый героизм и безграничную любовь к Родине.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла за их беззаветный подвиг. Отстояв свободу и независимость нашей Родины, восстановив народное хозяйство, сегодня они активно противостоят попыткам искажения российской истории, участвуют в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, любви и гордости за Отчизну.

Выражаю искреннюю признательность всем тем, кто служил в Вооруженных Силах страны, кто защищал ее интересы в больших и малых войнах на ближних и дальних рубежах. От всей души поздравляю воинов-интернационалистов, солдат и офицеров, стоящих на страже рубежей нашей Родины, а также будущих защитников Отечества, кому еще предстоит исполнить свой гражданский долг. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин