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Новости Федоровского - Новости администрации г.п.Федоровский
Автор: Administrator   
01.03.2018 19:26

фотоВ связи с осложнением оперативной обстановки, связанной с распространением поддельных денежных купюр Центрального банка России денежных купюр достоинством 1000 рублей тЛ270022**, тП 21375**, ьН37028**, и 5000 рублей серии ав58747***, ав56747***, ав 68747**, вм 38847***, АК 73935***, АК 33975***, на территории ХМАО-Югры, информирую Вас о необходимости установления в торговых точках, в местах предоставления потребительских услуг, средства проверки подлинности денежных купюр, обязательным заведением журнала учета денежных купюр достоинством 1000 рублей и 5000 рублей.

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Обновлено 01.03.2018 19:32
 

Комментарии  

 
#2 EvgenyAcith 01.03.2018 22:35
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#1 Stephenemuts 01.03.2018 21:18
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