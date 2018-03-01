В связи с осложнением оперативной обстановки, связанной с распространением поддельных денежных купюр Центрального банка России денежных купюр достоинством 1000 рублей тЛ270022**, тП 21375**, ьН37028**, и 5000 рублей серии ав58747***, ав56747***, ав 68747**, вм 38847***, АК 73935***, АК 33975***, на территории ХМАО-Югры, информирую Вас о необходимости установления в торговых точках, в местах предоставления потребительских услуг, средства проверки подлинности денежных купюр, обязательным заведением журнала учета денежных купюр достоинством 1000 рублей и 5000 рублей.

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