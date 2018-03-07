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Новости Федоровского - Новости администрации г.п.Федоровский
Автор: Administrator   
07.03.2018 22:51

фотоМилые женщины!
 
Примите искренние поздравления с Международным женским Днем!

Вы являетесь хранительницами семейного очага, дарите самые лучшие чувства детям, передаете им вечные духовные ценности. Своей заботой и участием, мудростью и терпением делаете мир светлее и добрее.

Вы активно участвуете в жизни Федоровского, достигаете профессиональных высот в самых различных сферах деятельности, активно участвуете в общественной жизни, успешно занимаетесь бизнесом и политикой.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и счастья, добра, процветания и весеннего настроения! Пусть вас всегда сопровождают любовь и уважение, семейное согласие и благополучие! С праздником!

Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин
 

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