Милые женщины!



Примите искренние поздравления с Международным женским Днем!



Вы являетесь хранительницами семейного очага, дарите самые лучшие чувства детям, передаете им вечные духовные ценности. Своей заботой и участием, мудростью и терпением делаете мир светлее и добрее.



Вы активно участвуете в жизни Федоровского, достигаете профессиональных высот в самых различных сферах деятельности, активно участвуете в общественной жизни, успешно занимаетесь бизнесом и политикой.



От всей души желаю вам крепкого здоровья и счастья, добра, процветания и весеннего настроения! Пусть вас всегда сопровождают любовь и уважение, семейное согласие и благополучие! С праздником!



Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин