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О проведении конкурса «Оказание первой помощи пострадавшим на производств» PDF Печать E-mail
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Новости Федоровского - Новости администрации г.п.Федоровский
Автор: Administrator   
07.03.2018 22:57

фотоВ соответствии с постановлением администрации Сургутского района от 08.12.2017 года № 4355 «О проведении муниципального конкурса «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» приглашаем работников организаций (учреждений, предприятий), зарегистрированных и ведущих деятельность на территории поселения (за исключением работников, осуществляющих медицинскую деятельность) принять участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 12 марта 2018 по 23 марта 2018 года по адресу: г. Сургут, ул. Бажова 16, кабинет № 241.


Положение о проведении конкурса и форма заявки размещены на официальном сайте администрации Сургутского района http://www.admsr.ru в разделе: Деятельность - Экономика - Структура комитета экономического развития - Отдел по труду - Конкурсы по охране труда - Конкурс «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве».

Дополнительную информацию по вопросам участия в конкурсе можно получить по телефону 52-60-81.

http://адмфедоровский.рф
 

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