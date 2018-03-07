|О проведении конкурса «Оказание первой помощи пострадавшим на производств»
|Новости Федоровского - Новости администрации г.п.Федоровский
|Автор: Administrator
|07.03.2018 22:57
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В соответствии с постановлением администрации Сургутского района от 08.12.2017 года № 4355 «О проведении муниципального конкурса «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» приглашаем работников организаций (учреждений, предприятий), зарегистрированных и ведущих деятельность на территории поселения (за исключением работников, осуществляющих медицинскую деятельность) принять участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 12 марта 2018 по 23 марта 2018 года по адресу: г. Сургут, ул. Бажова 16, кабинет № 241.
Дополнительную информацию по вопросам участия в конкурсе можно получить по телефону 52-60-81.
http://адмфедоровский.рф