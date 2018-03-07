АО «Тюменская энергосбытовая компания» проведет проверку индивидуальных приборов учета электроэнергии у потребителей ресурса на территории ХМАО-Югры, ЯНАО и юга Тюменской области. Энергетики намерены выявить факты некорректной передачи показаний гражданами и приборы учета электрической энергии непригодные для коммерческих расчетов. В прошлом году специалисты с этой целью нанесли свыше 403 тысяч визитов к потребителям электроэнергии, в нынешнем году запланировано более 445 тысяч посещений. График проверки приборов учета расписан до конца 2018 года и размещен на сайте сбыта www.tmesk.ru в разделе «Физическим лицам».

Энергетики напоминают потребителям, что в случае, если приборы учета расположены непосредственно в квартире, по законодательству РФ, жильцы обязаны предоставить к ним доступ.

Подобные проверки производятся в интересах потребителей, которые получают информацию о состоянии своего счетчика и необходимости его замены вследствие истекшего срока поверки или его неисправности, будь то некорректное отображение результатов измерений, нарушение контрольных пломб и (или) знаков поверки, механическое повреждение, превышение допустимой погрешности его показаний и др. Владельцу поломанного или «устаревшего» прибора учета дается 30-дневный срок на ремонт или замену. В противном случае, согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, в течение следующих трех месяцев начисление платежей за электрическую энергию будет производиться по среднемесячному показателю, после чего потребителя переведут на платежи по нормативу с применением повышающего коэффициента 1,5. В том, что расчеты по норме потребления электрической энергии невыгодны, уже смогли убедиться владельцы неисправных устройств в Нягани, Горноправдинске, Урае и Новом Уренгое.

Также энергетики спешат предостеречь горожан от активизировавшихся в последнее время фирм-мошенников, которые представляются партнерами или субподрядчиками АО «Тюменская энергосбытовая компания», якобы диагностируют неисправность прибора учета и настоятельно рекомендуют свои услуги по замене оборудования. Причем цена этих услуг в 2-3 раза превышает среднерыночную по городу. В Лангепасе фирма «ЭнергоУчет» вот так обманула пенсионера-инвалида, продав ему прибор учета с установкой за 4900 рублей, хотя эти работы «пострадавшему» могли обойтись в 2,5 раза дешевле.

Чтобы обезопасить себя от коммерсантов и не остаться с «нерасчетным» прибором учета, следует обращаться к проверенным фирмам или к своему поставщику электроэнергии. Если клиент приобретает и устанавливает счетчик самостоятельно, ему необходимо обратиться в межрайонное отделение АО «Тюменская энергосбытовая компания» по месту обслуживания и написать заявление. Запомните, что контроллеры энергосбытовой компании при посещении граждан всегда предъявляют документы, удостоверяющие личность.