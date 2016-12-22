В Сургутском районе стартовала «Неделя памяти жертв ДТП»

Ежегодно в третье воскресенье ноября в соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН отмечается одна из международных памятных дат – Всемирный день памяти жертв ДТП. В 2016 году на дорогах Сургутского района произошло 200 дорожно-транспортных происшествий, в которых 42 человека погибли и 262 травмированы.

Ежегодно Сургутский район присоединяется к мероприятиям, посвященным этой дате. Ее цель: привлечь внимание общественности к проблеме смертности и травматизма в результате ДТП, а также в очередной раз обратиться к участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дороге и повышение водительской культуры.