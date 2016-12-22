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Неделя памяти жертв ДТП PDF Печать E-mail
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Новости Федоровского - Новости ООО ТВ "Сибирь"
Автор: Administrator   
27.11.2016 15:48

фотоВ Сургутском районе стартовала «Неделя памяти жертв ДТП»

Ежегодно в третье воскресенье ноября в соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН отмечается одна из международных памятных дат – Всемирный день памяти жертв ДТП. В 2016 году на дорогах Сургутского района произошло 200 дорожно-транспортных происшествий, в которых 42 человека погибли и 262 травмированы.

Ежегодно Сургутский район присоединяется к мероприятиям, посвященным этой дате. Ее цель: привлечь внимание общественности к проблеме смертности и травматизма в результате ДТП, а также в очередной раз обратиться к участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дороге и повышение водительской культуры.

Обновлено 27.11.2016 16:47
 

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