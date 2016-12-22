|Алкоголь вне закона
|Новости Федоровского - Новости ООО ТВ "Сибирь"
|Автор: Administrator
|27.11.2016 15:49
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Полицейские Сургутского района за сутки изъяли из незаконного оборота около 100 литров алкогольной продукции из торговых точек города Лянтора, с.п. Нижнесортымский и городского поселения Фёдоровский.
Так, в магазине г.п. Фёдоровский по улице Строителей полицейские изъяли более 12 литров алкоголя. Предприниматель также осуществлял торговлю с нарушениями действующего законодательства.
В отношении владельцев торговых объектов составлены административные протоколы (нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции). Предпринимателям грозит штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей. Алкогольная продукция по решению суда будет утилизирована.
|Обновлено 27.11.2016 16:24