Полицейские Сургутского района за сутки изъяли из незаконного оборота около 100 литров алкогольной продукции из торговых точек города Лянтора, с.п. Нижнесортымский и городского поселения Фёдоровский.

Так, в магазине г.п. Фёдоровский по улице Строителей полицейские изъяли более 12 литров алкоголя. Предприниматель также осуществлял торговлю с нарушениями действующего законодательства.

В отношении владельцев торговых объектов составлены административные протоколы (нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции). Предпринимателям грозит штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей. Алкогольная продукция по решению суда будет утилизирована.