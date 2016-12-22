Городскому поселению Федоровский в минувшие выходные исполнилось 32 года. Городское поселение Федоровский образовано 19 ноября 1984 года решением исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов.

Федоровский это второй по величине населенный пункт Сургутского района с современной инфраструктурой. Своим рождением поселок обязан открытию месторождения нефти и газа, которому присвоили имя главного геофизика сургутской нефтеразведочной экспедиции - Виктора Федорова.

Долгое время Федоровский был вахтовым поселком. Сегодня проживает более 23,5 тысяч человек пятидесяти семи национальностей.

В 2008 году геральдическим Советом при президенте РФ, зарегистрированы официальные символы поселения герб и флаг.

Основой его экономического развития являются градообразующие предприятия – нефтегазодобывающие управления «Комсомольскнефть», «Федоровскнефть».

Фёдоровский удобный, компактный населённый пункт с развитой инфраструктурой.

Местные власти ежедневно трудятся на благо его жителей и делают многое для их комфортного проживания, о чём свидетельствует звание «Самый благоустроенный посёлок».

Особая гордость жителей - Культурно-досуговый центр "Премьер", - там накануне и прошли торжества.

А самой большой ценностью Федоровского являются его жители, что и было отмечено на праздничном мероприятии.

В разгар праздника со сцены звучали поздравления, признания в любви Федоровскому, аплодисменты и, конечно же, музыкальные и танцевальные номера.

День рождение Фёдоровского – любимый всеми праздник. Ведь он основан на доброй славе, мужестве, трудолюбии и мастерстве его жителей. Сегодняшние успехи и достижения - это заслуга старшего поколения, пронесших любовь и преданность своей малой Родине через всю свою жизнь. Молодые жители достойно продолжают традиции своих родителей: работают, воспитывают детей, своим трудом и интеллектом создают надежный фундамент для дальнейшего развития поселка.

В общем, праздник удался на славу.