В преддверии дня поселения в КДЦ «Премьер» открылась выставка декоративно-прикладного искусства.

Название выставки «Дерево желаний» и уже говорит само за себя: здесь есть деревья на любой вкус. Она посвящена особенным деревьям в нашей жизни.

У каждого на жизненном пути встречаются такие деревья… Это может быть плодовое дерево, которое посадил сто лет назад ваш дед... Или дерево в голой степи, изломанное ветрами и молниями, но продолжающее удивлять вас при каждой встрече своей стойкостью. Новогодняя ёлка – дерево детской мечты. А также яркие деревья счастья. А еще это может быть дерево в далёкой экзотической стране, на котором вы оставили ленточку с желанием, которое сбылось…

Работы были представлены как коллективами, семьями так и авторские. В них создатели успешно продемонстрировали свои творческие способности, талант, продуктивную деятельность, хорошую результативность и внедрение замыслов в свои экспонаты. Живопись, флористика, дерево, ткань - лишь малая толика того, что использовалось творцами при создании своих шедевров.

Экспонаты выставки отличались разнообразием технических и творческих находок, имели удачные композиционные решения и дизайн.

Не все работы на этой выставке дотягивают до профессионального уровня: как говорится, есть еще чему учиться, к чему стремиться. Однако импровизации на заданную «деревянную» тему оказались весьма разнообразными и не лишенными оригинальности.