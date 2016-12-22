Полезные ссылки

Новости
Новости Югры
Новости от Weekly News
Гороскоп

Авторизация

Сейчас 24 гостей онлайн

Погода

Последние новости

Самое популярное

Итоги заседания жилищной комиссии PDF Печать E-mail
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Новости Федоровского - Новости ООО ТВ "Сибирь"
Автор: Administrator   
27.11.2016 16:58

фотоВ администрации городского поселения Федоровский состоялось заседание Жилищной комиссии, на котором были приняты решения:

по 1 заявлению в заключении договора найма на жилое помещение ;

по 7 гражданам и членам их семей об исключении из списка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

о распределении мест студентам в общежитии муниципального жилищного фонда Сургутского района, расположенного в г. Сургуте - по 3 заявлениям.
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

© 2016 Сайт ООО ТВ 'Сибирь' | Мастеринг, адаптация, поддержка сайта: В.Алексеев