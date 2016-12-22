В администрации городского поселения Федоровский состоялось заседание Жилищной комиссии, на котором были приняты решения:

по 1 заявлению в заключении договора найма на жилое помещение ;

по 7 гражданам и членам их семей об исключении из списка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

о распределении мест студентам в общежитии муниципального жилищного фонда Сургутского района, расположенного в г. Сургуте - по 3 заявлениям.