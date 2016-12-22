|Очередное заседание общественного совета прошло в администрации г.п.Федоровский
|Новости Федоровского - Новости ООО ТВ "Сибирь"
|Автор: Administrator
|27.11.2016 16:59
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В Федоровском прошло заседание общественного совета при администрации, который возглавляет Виктор Чистяков.
Заседание общественного совета началось с приятной процедуры награждения.
Далее председатель общественного совета зачитал ответ на обращение по поводу асфальтирования и освещения улицы от перекрестка улиц Московска и Ломосова в сторону ДНТ.
В повестке дня рассматривалось 4 вопроса.
Первым заслушали доклад директора Федоровского ЖКХ о ситуации с задолженностью населения за ЖКУ.
Он рассказал о том, что задолженность на сегодняшний день составляет 45 млн. рублей. По его словам получается, как будто каждый житель не оплачивал коммунальные услуги 2 месяца.
Конечно же, много порядочных федоровчан, которые вовремя вносят оплату. Но есть и такие, кто просто пользуется услугами за счет других.
Пользуясь, случаем директор ЖКХ рассказал о недавнем трагическом случае.
Так же Алексей Юрьевич пояснил ситуацию с отоплением после капитального ремонта дома №12 по улице Строителей.
Далее был выслушан доклад о мерах поддержки развитию малого и среднего предпринимательства в Федоровском.
Директор федоровского СОЦ Наталья Сашнева рассказала о внедрении Всероссийского ГТО в Федоровском.
И последним рассмотрели вопрос о содержании удично-дорожной сети.
Затем общественники высказали свое мнение по поводу проводимых работ подрядчиком.
Общественным советом единогласно было принято решении о награждения контролирующей и обслуживающей организаций грамотами.