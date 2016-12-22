В Федоровском прошло заседание общественного совета при администрации, который возглавляет Виктор Чистяков.

Заседание общественного совета началось с приятной процедуры награждения.

Далее председатель общественного совета зачитал ответ на обращение по поводу асфальтирования и освещения улицы от перекрестка улиц Московска и Ломосова в сторону ДНТ.

В повестке дня рассматривалось 4 вопроса.

Первым заслушали доклад директора Федоровского ЖКХ о ситуации с задолженностью населения за ЖКУ.

Он рассказал о том, что задолженность на сегодняшний день составляет 45 млн. рублей. По его словам получается, как будто каждый житель не оплачивал коммунальные услуги 2 месяца.

Конечно же, много порядочных федоровчан, которые вовремя вносят оплату. Но есть и такие, кто просто пользуется услугами за счет других.

Пользуясь, случаем директор ЖКХ рассказал о недавнем трагическом случае.

Так же Алексей Юрьевич пояснил ситуацию с отоплением после капитального ремонта дома №12 по улице Строителей.

Далее был выслушан доклад о мерах поддержки развитию малого и среднего предпринимательства в Федоровском.

Директор федоровского СОЦ Наталья Сашнева рассказала о внедрении Всероссийского ГТО в Федоровском.

И последним рассмотрели вопрос о содержании удично-дорожной сети.

Затем общественники высказали свое мнение по поводу проводимых работ подрядчиком.

Общественным советом единогласно было принято решении о награждения контролирующей и обслуживающей организаций грамотами.